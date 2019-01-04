台鐵便當本舖2號店改裝 推限量懷舊便當

台鐵限量版懷舊排骨便當，大眾款每個售價100元。（陳祐誠攝）

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台鐵限量版懷舊排骨便當，袖珍款每個售價80元。（陳祐誠攝）

台鐵便當本舖台北站2號店重新裝潢後開幕，即日起至1月9日推出活動限定版懷舊排骨便當，分為大眾款與袖珍款，每日限量500個，搭配店內裝設，重現早期台鐵便當的古樸風格。

重新裝潢的台鐵便當本舖台北站2號店，融合現代工業與古樸傳統設計風格，店內裝飾玻璃採用十字、鑽石、海棠紋台灣古老壓花圖案，地板鋪上溫潤沉穩的工業風磨砂地磚點綴傳統花磚，古樸之中又有現代時尚。

台鐵表示，早期的台鐵便當外包裝會附上一張紙，介紹車站周邊觀光景點、風土民情及地圖導覽，供鐵道迷收藏，為慶祝2號店改裝開幕，特別請設計師為懷舊排骨菜飯便當更換新裝，附上懷舊風情的包裝紙，重現濃濃古樸風味。

台鐵同時設計親子版圖案，親子萌版便當的份量也調整為適合小朋友享用，限定版懷舊排骨便當大眾款售價100元，每天限量300個；袖珍款便當售價80元，每天限量200個。

台鐵局餐旅服務總所台北鐵路餐廳經理蔡毓敏說，懷舊排骨便當菜色特色包括風味黃蘿蔔、遵循古法製作的非基改豆干，以及帶骨里肌肉排，經人工敲打、高溫油炸8分熟後，再用獨家配方的滷包滷製成的排骨，白飯則特別嚴選國產一等良質白米。

2號店開幕期間，台鐵將於店內展示台鐵12代同堂不鏽鋼便當盒，每款便當盒蓋均鋼印不同的火車圖案，12代同堂便當盒每年配合台鐵局節慶推出1至2款，今年將推出最後兩款（第11代、第12代）不鏽鋼便當盒，售價299元含提袋。

(中時 )

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