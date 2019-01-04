沙鹿元大銀被搶20多萬元 搶匪騎腳踏車逃逸1小時落網

元大銀行沙鹿分行遭歹徒持刀闖入，搶走20多萬元現金。（陳淑娥攝）

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搶匪遭優勢警力壓制，手上佛珠應聲斷裂，撒落一地。（陳淑娥攝）
搶劫銀行的歹徒騎自行車逃逸，在300公尺外的街道遭眼尖警方逮捕。（陳淑娥攝）

(15:12更新，嫌犯否認犯案)元大銀行沙鹿分行4日中午12時40分驚傳搶劫，一名男子持刀闖入銀行內，威嚇所有人「我要搶劫！」隨即將手伸進櫃檯內，迅速搜刮20多萬元現金，隨即騎自行車逃逸。警方研判騎腳踏車應該跑不遠，立即撒下警網追緝，案發後1小時，在距離300公尺外的光榮街逮捕嫌案。

元大銀行沙鹿分行遭歹徒搶走20多萬元現金，保全持棒球棍追出，但搶匪迅速逃到巷弄內，案發後行員緊急將鐵門拉下暫停營業，並清點損失金額。目擊者向警方表示，搶匪戴口罩及紅色鴨舌帽，刻意掩飾身分，跑出銀行後，馬上騎乘停在門口的腳踏車，往附近巷弄內逃逸消失。

警方到場拉封鎖線進行採證 ，並根據搶匪身形特徵，清查歹徒身分，同步布下警網全力追緝。稍早1時50分，警用對講機突然傳出「抓到了！抓到了！」員警在距離銀行300公尺的光榮街35號前逮捕嫌犯。

附近店家說，中午過後突然有很多警察出現，看到戴口罩的人就上前盤查，後來看到戴紅色鴨舌帽的男子，牽著腳踏車站在路旁，突然就3、5個警察圍上去。

店家說，警察盤查時，男子心虛都不發一語，隨即被警力壓制在地，手上佛珠應聲斷裂，還掉出1把刀。男子偵詢時矢口否認犯案，但警方指出，男子身高、穿著與搶匪符合，並在身上其查獲1把剁骨刀，但未發現現金。

(中時 )

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