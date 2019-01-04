李登輝： 台若落入中手裡 美日將如同被刀架在脖子上

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《產經新聞》4日刊載前總統李登輝的書面受訪內容，李登輝針對大陸的崛起表示，「台灣若落入中國的手裡，美日將處於被刀架在脖子上的狀態。」他強調，台灣無論是對美日安保而言，還是在地緣政治學上都處於重要的位置。

被問到如何看日本安倍政府和美國川普政府之間的關係時，李登輝表示，「(去年10月)美國副總統彭斯在演說時宣稱，美國不辭與中國直接、正面對決。安倍首相必須經常注意，川普政府的對中政策正急速變化中。」

「不只是貿易，在各種領域上，美中都互相攻擊，如同迎向『第2次冷戰』時代。夾在兩個大國之間的日本和台灣之領導人應認真思考如何因應這樣的時代」、「只要台灣在自由民主主義的陣營中，中國便無法直接走出太平洋。但倘若台灣落入中國的手裡，對美日而言，如同處於被刀架在脖子上的狀態。美日的安保政策將從根本被推翻，成本和風險也將倍增。」

日本應如何因應『第2次冷戰』呢？李登輝表示，「我贊成日本以『印度太平洋構想』對抗中國推動的『一帶一路』，但與美國的關係更加重要。戰後長年來日本的安保一直是依賴美國，今後應該建立更緊密、對等的美日同盟關係才行。」

李登輝表示，為了建立對等的美日關係，希望安倍能成功達成修憲的最大目標，讓日本成為真正自立的正常國家。他強調，修憲的最大焦點是憲法第9條，即使日本憲法載明自衛隊的存在也是理所當然的，因為擁有武力並不意味著戰爭。

針對日本應採取怎樣的外交政策之提問，李登輝表示，「雖然中國市場具有魅力被大肆宣傳，但也應該注意到同樣有購買力的亞洲各國，安倍首相必須帶頭，讓日本經濟界也重視與中國以外的亞洲之間的經濟關係。」

「自由且民主的，在經濟領先的日本才應該成為亞洲的盟主，繼續引領這個地區。若霸權主義的中國成為亞洲的領袖，對其他國家將是很大的困擾。」

針對安倍去年10月訪中，與中國國家主席習近平舉行高峰會談一事，李登輝表示，「政治當然是要最優先考慮國家利益及國民利益的，絕對不能短視，要以大局且長期的國家視野來考量。應該與以一部分人及企業的利益為優先的商業劃清界線，便可知道領導人的腦中是否經常想著『國家』和『國民』吧。」

(中時 )

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