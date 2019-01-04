金門接連傳陸漂豬屍　賴揆：陸方向OIE隱匿疫情

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旺報
賴志昶

金門昨（3）日確定去年底於田埔岸邊發現的海漂死豬染有非洲豬瘟，今防檢局指出，依風勢與地理環境判斷，該豬屍應是從福建九龍江漂流過來；同時，海洋委員會副主委、海巡署署長李仲威表示，烏坵小坵嶼島今早也發現從大陸漂來的豬屍。對此，行政院院長賴清德指出，此情況顯示，大陸非洲豬瘟疫情嚴峻，且官方有隱匿疫情的嫌疑。

行政院農業委員會4日上午非洲豬瘟中央災害應變中心第二次跨部會議，賴清德在會中強調，各地方政府應與中央合作，盡快於今日成立非洲豬瘟災害應變中心，同時要規劃非洲豬瘟防疫演習，並將演習目標、日程、流程等上報農委會，請中央派人參與。

針對金門接二連三傳出大陸海漂豬屍，賴清德表示，福建九龍江一帶並不是大陸官方通報的非洲豬瘟疫區，如今小坵嶼島也傳出海漂豬屍，除顯示大陸疫情持續擴散與疏於管理外，還有向世界動物衛生組織（OIE）隱匿疫情的嫌疑。

「防疫是中國大陸的責任，不是面子問題。」賴清德指出，大陸非洲豬瘟疫情已相當嚴峻，若是任由死豬流出國境，不只對台灣的金門、馬祖造成危害，對東南亞與其他各國都會產生影響。

賴清德呼籲，陸方應開誠布公，根據國際規範把疫情公開，與周邊國家分享防疫狀況，讓各國共同面對非洲豬瘟，才能降低疫情的衝擊。

(旺報 )

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