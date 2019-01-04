影》小鈴木一朗18歲 菊池雄星不敢置信能同隊

2019年01月04日 13:40 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

Watch live as we introduce the newest member of the Mariners, Yusei Kikuchi. 📺 https://t.co/YQS7Siu5zn — Seattle Mariners (@Mariners) 2019年1月3日

水手正式簽下日本投手27歲的投手菊池雄星，不只他會參與日本東京的開幕戰，水手陣中的日本傳奇球星鈴木一朗也會登場，對於一朗這位偉大的前輩，菊池不可置信地表示，鈴木一朗應該是高高在上、存在天上的傳奇。

菊池雄星在加入水手的第一天，穿著正式的西裝且還繫上領帶，鈴木一朗在2001年抵達西雅圖穿著寬大休閒服飾，反戴鴨舌且配戴墨鏡，相較之下，菊池雄星在穿著上顯然不像前輩如此大膽。

今年45歲的鈴木一朗在日職、美職都打出傳奇般的表現，不意外地，菊池雄星對他也有崇高敬意，談起這位相差18歲的前輩，他表示：「鈴木一朗像是只存在天上的傳奇，我不敢確定他是否真實存在，我想快點認識他與他交談，能夠與他同場比賽，對我來說是很重大的時刻。」

菊池雄星的一席讓球迷都相當有同感，對於菊池還有棒球迷來說，我們很幸運，因為鈴木一朗是真實存在在這個世界的。

(中時電子報)