暖冬專案竹市44業者加入 另有50間美食店家也推限定優惠

2019年01月04日 14:25 中時 陳育賢

除了暖冬專案，新竹市政府擴大方案與近50家在地美食店家合作，提供「暖冬限定版」幸福優惠，希望吸引更多遊客來到竹市。（陳育賢攝）

新竹市經積極爭取獲觀光局納入暖冬方案，目前全市已有44家旅館業者參加，民眾來訪入住可於1月31日前獲補助1000至1500元，另外，市府更進一步擴大方案與近50家在地美食店家合作，民眾只要出示相關住宿證明，就可享受「暖冬限定版」幸福優惠。

市長林智堅表示，過去4年市府努力打造觀光景點，漁人碼頭、魚鱗天梯、親子沙灘、新竹公園等建設也已是網美朝聖的打卡熱點，觀光效益大增，旅客來客量有顯著成長。

像這樣的專屬竹市的「幸福方程式」，也為地方美食、飯店營收帶來不少商機，拚經濟、給市民好生活，是未來市政工作重要的一環，此次藉暖冬補助擴大竹市版的旅遊方案，要進一步吸引更多全國民眾來訪。

城市行銷處表示，國旅暖冬補助，竹市目前有44旅館業者參與，市府另結盟近50家在地美食業者，只要出示旅館業住宿證明，即可享有活動商家所提供的各項優惠，進一步讓竹市藏身在巷弄的美食被更多旅客認識。

為了讓旅客安排行程更方便，市府也規畫4個「來去新竹住1晚」2天1夜方案，包括有親子組、孝親組、情侶組、文青年輕人組，滿足不同遊客組合的需求，同時更邀民眾跨縣市遊竹縣、苗栗，應景採橘子、採草莓，跨縣市推廣竹竹苗區觀光。

4組旅遊方案包括「親子放電版」，走訪青青草原、賞蟹步道、青草湖環湖、消防博物館、中央公園探索之旅。

「孝親漫遊版」訪十八尖山、新竹公園、城隍廟、賞茶花、南寮漫遊吃海鮮、竹縣採橘子之旅。

「情侶放閃版」的舊城YOUBIKE悠遊、探訪甜點美食、北門街、城隍廟古蹟巡禮，竹縣北埔之旅。「少年瘋遊版」則至17公里海岸腳踏車大爆走、東門市場吃宵夜，護城河漫遊、苗北藝文中心、南庄賞落羽松。

暖冬國旅方案，可上交通部觀光局查詢，網址：https://coupons.taiwan.net.tw/coupon/coupon.php?action=search_hotel；來去新竹住1晚暖冬版相關路線與美食店家，可上新竹市政府城銷處官網查詢，網址：https://dep-tourism.hccg.gov.tw/ch/home.jsp?id=16&parentpath=0,1。

(中時 )