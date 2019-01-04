微創鳳凰助力 陳明宜無毒環保餐具獲微型創業楷模肯定

2019年01月04日 14:35 中時 吳江泉

陳明宜無毒環保餐具獲微型創業楷模肯定。（吳江泉翻攝）

微型創業鳳凰商家陳明宜以無毒的鈦餐具創業，並進用中高齡婦女為員工，營造友善職場環境，秉持推廣可信賴的純鈦餐具給社會大眾，讓大家都能吃得安心，榮獲勞動部的微型創業楷模肯定，同時運用微型創業鳳凰貸款的資金，研發鈦金屬的回收再製，希望能達到環保的目標。

「孩子的學校曾經發生集體食物中毒的事件，原因則食材沒好好保存導致變質。」陳明宜說，近年來食安問題備受大家重視，食安問題發生在自己孩子身上更是感同身受，在跟先生一同研究鈦金屬後，發現鈦具無毒、抗酸鹼、耐高低溫且對人體無害等特性，因此決定選用鈦金屬製作餐具，提供大家更優質的用餐器具。

製作鈦金屬餐具時，由於製作出來的不良品比例較高，為了不浪費，陳明宜申請微型創業鳳凰貸款，運用資金來研發鈦餐具回收再製的方法，並以低汙染、零廢棄物的生產模式來製作鈦餐具，因而獲得勞動部微型創業楷模獎項的肯定。

針對公司中高齡婦女員工，她會依照個人狀況安排工作，考量中高齡婦女體力因素，安排適當的休息時間，或調整工作內容，讓每個人都能達到最佳的工作效率，工作也比較輕鬆愉快。

勞動部高屏澎東分署長程泰運表示，鳳凰商家陳明宜無毒餐具創業獲選微型創業楷模，可為有志創業的模範，歡迎有創業意願的20歲至65歲女性朋友及離島居民、45歲至65歲中高齡民眾撥打免付費專線0800-092-957洽詢微型創業鳳凰資訊，或上「微型創業鳳凰網站」查詢。

(中時 )