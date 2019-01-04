NBA》哈登再轟44分 誇張三分球絕殺勇士

2019年01月04日 14:22 中時電子報 黃及人

M.V.P.



GAME WINNER! pic.twitter.com/nshRgCiZwX — Houston Rockets (@HoustonRockets) 2019年1月4日

火箭球星「大鬍子」哈登真的太神了！儘管上半場一度落後17分，火箭仍靠哈登44分、15助攻與10籃板的誇張大三元數據，其中包含延長賽最後1秒的絕殺三分球，帶領火箭驚險以135比134逆轉氣走勇士，勇摘最近的6連勝。

面對少了保羅、艾瑞克戈登兩大主力的火箭，勇士首節就靠柯瑞、盧尼與杜蘭特火力取得兩位數領先優勢，次節換看最近手感回溫的克雷湯普生徹底爆發，雙方打完上半場，勇士70比53大幅領先，光是克雷湯普生就攻下19分。

可是哈登第3節延續最近火燙手感，單節轟進13分，帶領火箭打完前3節，追到92比98，甚至打到最後3分鐘，雙方差距只剩1分，幸好杜蘭特隨即貢獻「三分打」，接著又進中距離，一個人連拿5分，幫助勇士重新擴大差距。

但在正規賽最後1分03秒，卡培拉完成「三分打」，加上哈登最後51.7秒投進三分球，火箭首次追平比分，比賽也因此進入延長；到了延長加賽，火箭雖一開始取得領先，勇士仍靠杜蘭特、柯瑞兩人火力重新以4分超前比分。

接下來火箭又靠哈登、小瑞弗斯各1顆三分球超前，杜蘭特馬上跳投追平，柯瑞最後22.2秒中距離命中，把壓力丟到火箭那邊，此時當然交給哈登處理，他在最後1秒不可思議投進三分球，比賽就在杜蘭特三分沒進當中結束。

哈登繼續延續自己的誇張火力紀錄，包含連5場得分破40、連9場得分破35與連11場得分破30，加上卡培拉29分與21籃板、小瑞弗斯18分、豪斯17分，火箭才有辦法不可思議逆轉擊退勇士；勇士則以柯瑞35分最高。

(中時電子報)