統派團體呼籲應主動提出有利我方的統一方案

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中時

三民主義大同盟、中華民族團結協會、長江國際商會4日舉辦記者會，呼籲我方應該大膽提出對台灣有利的統一方案，諸如三民主義統一中國，據此來跟對岸啟動兩岸和平統一進程探討，而非永遠被動接招或拖延迴避，把統一方案的決定權留給北京政權。

三民主義大同盟理事長葛永光說，台獨是不可能也不可行的，且對台灣人不利。至於談統一，前提當然是站在對台灣人有利的情況去談，習近平說要探索和平統一一國兩制最佳方案是甚麼，看能否找到共識，顯示即使是一國兩制，也可以討論其內函定義。葛永光主張的是蔣經國提出的三民主義統一中國方案，這是積極的攻勢，主張兩岸都要朝三民主義建構的制度和自由民主生活方式邁進，既然過民黨與民進黨都說自己的兩岸政策是基於中華民國憲法來維持現狀，憲法第一條就提到中華民國基於三民主義，那三民主義理應成為兩大黨共識。

葛永光表示，用這樣的方案談統一 我們會比較佔有優勢的地位，現在我們是退縮害怕不願意接招完全被動的，人家提出甚麼我們就像鴕鳥把頭埋沙內直覺說不。 習近平說的探索就是對話，國際上解決爭端最好的方式就是對話，有對話才有和平也才能提出我們的意見。在未來漫長的統一過程中，我們要有自己的主張論述。 此外台灣應該建立開放尊重包容的環境，大家無所畏懼的討論台灣人未來的方向利益怎麼走，現在的政黨都沒提供台灣未來發展的願景，都用維持現狀欺騙，但現狀不停在改變。

三民主義大同盟副理事長林忠山質疑民進黨政府不承認九二共識根本是違憲，因為九二共識只是把包括在憲法中的一個中國和國家統一前拿出來談，居然還在爭議是否接受九二共識。林忠山還主張，可以談台獨，也可以談統一，才是民主自由。因此未來將辦八場活動，可包括研討會、論壇或演講、兵棋推演等各種方式，預計在八月前辦完，將在六都、花東、離島各辦一場。

中華民族團結協會理事長夏瀛洲則說，九二共識是兩岸對話基礎，一國兩制則只是統一的方案之一，並沒有說一定要一國兩制，習近平也說歡迎各黨派一起來討論。陸委會主委陳明通說兩岸關係越來越複雜，但這誰造成的？國民黨執政時並沒有這樣，民進黨政府的作為連獨派大老都看不慣跳出來講話了，民進黨口口聲聲說民意，他們代表了兩千三百萬人民意見了嗎？九合一選舉民進黨才慘敗，雖是地方選舉但多數國民黨候選人有談到兩岸，因為兩岸議題跟經濟有關。

長江國際商會會長高健智說，假設沒有兩岸和平基礎，「貨出去人進來」終將成夢幻。讓所有政黨民眾一起參與討論很重要，不能一味委曲求全的討好來統一，但也不能用義和團的方式搞台獨。

(中時 )

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