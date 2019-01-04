台中立委補選王義川、沈智慧拒絕「1國2制」

2019年01月04日 14:31 中時 張妍溱

藍營候選人沈智慧（圖右）針對大陸「1國2制」說法，沈說不能接受。（張妍溱攝）

台中市第5選區立委補選綠營候選人王義川4日至北屯區軍功市場掃街，針對大陸國家主席習近平在「告台灣同胞書」40週年紀念儀式中，多次提及「1國2制」與「統一」；針對「92共識」，王說，台灣就是國家，國民應該支持總統蔡英文，讓世界知道「台灣共識」，並呼籲對手沈智慧也要表態。

王義川表示，過去「92共識」，國民黨有很多模糊的說法，習近平的「92共識」說法就是，中國會統一台灣。他認為，國民應力挺總統蔡英文，台灣共識就是「台灣是個主權獨立的國家」，不屬於大陸的一部分，台灣就是國家，台灣就是台灣。

藍營候選人沈智慧表示，大陸有自身立場的，她不表任何意見。依據《中華民國憲法》，中華民國基於三民主義，為民有民治民享之民主共和國。針對「1國2制」說法，沈說不能接受。至於統獨意識形態爭議，已讓台灣空耗30年，未來走向如何？要看大環境變化、下一代人的看法。

王義川指出，沈智慧接受中國式的思想教育，曾在大陸經商10多年，「是國會民代無法閃避的問題」，呼籲對手要表明立場。沈說，她支持擱置政治意識形態上的爭議，百分百拼經濟、民生，讓台灣人民過更好的日子。統獨爭議沒結果，台獨如果能走得通，陳水扁、蔡英文不早就可以宣布獨立了嗎？

王義川投入選舉後行程滿檔，上午安排北屯主要路口向市民問好、菜市場掃街拜票，下午則安排騎iBike深入巷弄，採親民的方式參加選舉。王義川表示，這次選戰訴求快樂、陽光、正面，陪伴市民一起為生活打拼。

沈智慧另提到，行政院長賴清德之前宣布請辭，卻一直沒離開，但賴清德又說「中華民國已經是個獨立的國家」，質疑他是「務實的台獨工作者」。政治人物運用語言的變化，讓人看不懂，到底想什麼。

(中時 )