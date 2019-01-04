減糖電子鍋誤導消費者 醫師：米飯幾乎沒有糖分

2019年01月04日 14:27 中時 王思慧

聲寶公司在去年10月推出一款「減糖蒸汽電子鍋」，號稱是新型專利能「減糖33％ 」，宣稱可以讓減肥者、須控制血糖的人「大口吃飯」。消基會今（4）痛批「醣」跟「糖」是不一樣的，這樣就是在誤導消費者，MedPartner美的好朋友專業醫療團隊指出，米飯幾乎沒有糖分，若需要控制血糖的人因此被誤導，恐會有生命危險。

聲寶於去年10月下旬推出一款「減糖蒸汽電子鍋」（型號 KS-SB06QS，售價11800元） ，訴求「減糖33％」、「新型專利」，還提供實驗室檢驗數據，證明可以減糖33％。針對此廣告，MedPartner美的好朋友專業醫療團隊向消基會反應，在蒐集證據後，消基會今召開記者會說明。

MedPartner美的好朋友專業醫療團隊執行長、家醫科醫生柳林瑋指出，聲寶公司在玩文字遊戲，米飯裡面的葡萄糖含量是趨近於0，即使是SGS檢驗出來的結果，大概是0.06％，也就是說100克的米飯只有0.06克葡萄糖，即使糖分減少，米飯的整體熱量幾乎沒有影響。而且控制血糖是要減少攝取「醣」（碳水化合物），聲寶卻是主打該電鍋能減米飯「糖」（熱量），恐造成消費者混淆。

柳林瑋說，除了想要控制體重的民眾若要用此電鍋，可能導致減重失敗外，對於想要嚴格控制血糖的人來說，甚至可能會有生命危險。

消基會祕書長吳榮達表示，有邀請聲寶公司參與此次記者會，但聲寶回應高層不客出席，僅以律師含回覆。律師函內容提到，這項這項產品是新型專利，同時強調經過SGS在去年的測試結果後顯示，減糖蒸氣電子鍋，在偵測極限0.05％的情形下，沒有檢出任何糖份；而一般電鍋則檢驗出葡萄糖0.06％，其餘亦未檢出（偵測極限0.05％），故以偵測極限值是 0.05%，所以至少可以減少到 0.04，於是算法是 (0.06-0.04)/0.06，減糖蒸氣電子鍋減糖33%。

對此，消基會認為，聲寶提出的數據「完全都是在誤導」，除產品是否為新型專利跟減糖效果無關外，不同的米種、商品批次、煮飯方式、實驗方法和實驗室，做出來的數據都不一樣。

因此，消基會董事長雷立芬呼籲聲寶公司，以檢驗方式證明商品功能，持正確、專業和誠信態度，拿出實證證明商品功能，博取消費者的信賴。否則針對廣告不實，依法得限期令停止、改正其行為或採取必要更正措施，並得處新台幣5萬元以上2500萬元以下罰鍰。

(中時 )