飛鳥涼睽違10年返台 楊宗緯見偶像笑認「山寨ASKA」

ASKA(左)和楊宗緯兩人第一次見面。

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中時
黃子佼(左)跟ASKA互讚彼此多年未見依舊凍齡。

日本傳奇樂團恰克與飛鳥的歌手之一飛鳥涼（ASKA），睽違10年昨（4日）終於再來台，準備為過年節目「紅白」在小巨蛋錄唱， ASKA出道40年，音樂的影響力跨越世代，不僅現場主持人黃子佼新專輯有收錄一首 ASKA作曲的〈我的渴望〉，神秘嘉賓楊宗緯更是以偶像的本名 ASKA，當作自己的英文名字。

楊宗緯為了見偶像一面，調整現有行程，特別從國外飛回台灣，笑認自己是山寨版 ASKA，自述：「我的青春階段都聽恰克與飛鳥！」並送上巧克力做的翻糖金麥克風，希望偶像的歌聲和影響力繼續延續下去，而 ASKA也說對楊宗緯演唱會唱自己的歌相當有印象。

黃子佼和ASKA兩人話當年，兩人1995年初見面，現場互讚保養得宜，黃向他請教保養之道，ASKA說：「其實沒有特別保養，但是有一直維持唱歌，我什麼都吃，不忌口，但是沒喝酒。」而他對台灣最深的印象，就是多年前在台舉辦萬人演唱會，台上台下一起大合唱〈何日君再來〉。

ASKA這次來台登紅白相當難得，因為他連日本「紅白歌合戰」都不上，他解釋：「我在日本其實不太上電視的，而且因為日本紅白是12月31日直播，我規定自己除夕夜就是不工作，所以沒有上過日本紅白。」

今年逢恰克與飛鳥成立40周年，兩人2005年各自單飛，目前沒有合體計劃，但心裡想著總有一天時機成熟就會合體。而除了紅白，ASKA今年6月9日即將在台大體育館舉辦暌違多年的個人演唱會，3月9日於KKTIX開始售票。

(中時 )

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