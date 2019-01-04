當年被迫與甄珍離婚 謝賢怒掀幕後破壞黑手

甄珍最近受訪談和謝賢過去婚姻。（圖／中時資料照片；達志影像）

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中時電子報

資深女星甄珍最近接受港媒專訪，聊起過去兩段婚姻，她與謝賢當年秘婚轟動社會，豈料婚姻維持了2年多便告終，她首吐謝賢那時簽字後，開口第一句怪的不是劉家昌，而是台灣媒體，因甄珍在台灣被視為瑰寶，謝賢認為台媒認為他配不上甄珍，便寫了許多謝賢的壞話，使謝賢氣罵：「我們的婚姻是被台灣媒體破壞掉！」

「小淘氣」甄珍16歲時踏進影壇，以活潑俏皮甜美的形象紅遍大街小巷，成為第一代玉女巨星，據《on.cc東網》報導，甄珍最近談與謝賢那段過去婚姻，回憶當時兩人是偷偷從樓梯進入註冊處辦結婚手續，謝賢說自己認識那裡的人，再加上兩人是用本名註冊，本以為能神不知、鬼不覺辦好手續，未料一個下午婚訊便全傳開，甄珍形容：「把港、台兩地炸起來」。

然兩人婚姻並未受到外界祝福，兩年後以離婚收場，謝賢更直指全是台灣媒體的錯，孤立他、專寫他的壞話，不久甄珍再嫁給劉家昌，9年後二度離婚，近來雙方更因家醜互告，甄珍說，自己本發誓要潔身自愛，不捲入是非，但遇到劉家昌後就沒輒，甄珍說：「就是命！上輩子欠他的」。

與謝賢離婚多年，甄珍分享兩人曾中環碰面兩次，有次是謝賢主動過來打招呼，還貼心替甄珍埋單，謝賢前陣子直喊孤單，指收了兒子送的豪宅也趕不走寂寞，甄珍回應說：「能有這樣孝順的兒子應該滿足了」，兩人婚變後未交惡，被問是否有復合可能？甄珍則表示不會。

(中時電子報)

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