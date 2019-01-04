小豬太空人將登陸竹市東門城 陪新竹過好年

2019年01月04日 14:40 中時 陳育賢

新竹市長林智堅（中）近日也特別到「小豬太空人」作品組裝現場探班。（陳育賢攝）

為迎接2019年，新竹市政府將舉辦「2019新竹過好年」活動，此次將以《探索》為主題，除了邀請國際藝術家在東門城創作主燈，並在護城河周邊打造驚喜燈飾，高達8公尺的主燈「小豬太空人」近日正如火如荼製作中，預計本月11日點燈。

文化局長黃竫蕙指出，此次擔任東門城主燈設計的是日本京都造型藝術大學團隊，在知名藝術家森岡厚次帶領下，12月底即已進駐新竹市，因應豬年到來，此次並以《探索》為題打造8公尺高的主燈「小豬太空人」，可愛小豬全身太空裝扮，手持望遠鏡看向遠方幸福街景，相當討喜。

而設計團隊負責人森岡厚次曾參與製作京都當地年度祭典巨型燈飾藝術，此次帶領15位學生來台，並與清華大學藝術與設計學系共同創作主燈，透過創作進行藝術交流，經驗難得。尤其將日本傳統製作燈飾的技術，應用在東門城的主燈製作上，希望能在新竹留下深刻美好的回憶。

市長林智堅近日也特別到作品組裝現場探班，森岡厚次則在現場示範作品組裝，並解說小豬太空人望向遠方，是尋找城市幸福基地的創作理念，還展示了為太空小豬計畫特地製作的團體工作服。

活動開幕式將在1月25日下午6時於228公園舉行，主辦單位特別邀請宇宙人樂團演出，現場還有打卡贈送小紀念品活動，市府歡迎大小朋友穿上太空裝，一起來分享幸福城市歡喜過好年氛圍。詳情可至「2019新竹過好年」FB粉絲頁瀏覽。

(中時 )