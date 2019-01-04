民進黨主席政見發表 卓榮泰、游盈隆言詞交鋒

2019年01月04日 15:01 中時 曾薏蘋

民進黨主席選舉候選人第二場政見發表會，交互詰問時，前行政院秘書長卓榮泰質疑台灣民意基金會董事長游盈隆，對蔡總統沒有一天停止批評，主觀意識太強；游盈隆表示，不要在那小地方抓小辮子、無中生有。

民進黨主席政見發表會，交互詰問時，卓榮泰提問，「這兩天對你來說彷彿在洗三溫暖」，中國領導人習近平的談話、反對總統連任等議題，過程你知道多少？不知道有沒有參與？

他說，「在總統回應習近平發出台灣威脅性言論後的回應，你一天都沒有停止批評」；「你說，要蔡總統放棄連任是你一路走來的心聲跟主張，若你有如此強烈主張，未來你喜歡或不喜歡？」對於要參加總統、立委，都要用這種強烈主觀，如何辦理一場公平、公開如何維繫主席高度，如何維繫一個主席辦理黨內各項事務的民主素養？

游盈隆回應時表示，「這叫見獵心喜」，問這些問題，無異是傷害四位大老，也硬把這些事件串起來，好像是一個天大陰謀，這絕不是黨主席候選人應該有的。

他說，他希望民進黨不要再碰到像2018這樣大的挫敗，他很清楚，民進黨要推出最強大的總統候選人，但在總統初選部分，「你在這點很模糊，跟我的確有差別」，在總統人選初選，就加了很多條件，很不誠懇，甚至是一種騙術，民進黨現在面臨很大困難，不要在那小地方抓小辮子、無中生有，他很關心未來政局走向，他的每一篇發言經得起考驗，「我不擔心有人抹黑我，不要像有人說我只有批評」。

他表示，蔡總統發表回應習近平後，他人在台南，回應媒體時他就說，「非常好，蔡總統早該這樣，若這兩年半在重要時刻，總統在兩岸、國防、外交就能這樣反應，非常好」。

他說，「這是你選擇性忽略造成，我沒有一昧批評，我也會做出適當回應及鼓勵支持。」

(中時 )