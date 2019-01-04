外籍人士違規攜帶肉品 未繳清罰款恐禁止再入境

外籍人士違規攜帶肉品入境遭裁罰後，若未繳清罰鍰，政府機關傾向禁止其再入境。（資料照／農委會提供）

友善列印
中時

外籍旅客要注意了！非洲豬瘟中央災害應變中心第2次會議今天做出決議，對於外籍旅客違規攜帶非洲豬瘟疫區豬肉以及其製成品入境，被查出後遭我方裁處新台幣20萬元罰鍰，若未繳清罰款即離境，下次入境時必須先行繳清罰款，否則拒絕入境。但新規定何時實施還要再依循法律、行政程序才能確定。農委會代理主委陳吉仲表示，自從去年底加重裁罰後，違規的案例確實有下降的趨勢。

農委會防檢局組長徐榮彬解釋，如果外籍旅客第一次入境時，被海關發現有帶疫區的豬肉及其製品，因違反防疫規定被裁罰後，還是會通融給予入境；但是在離境前如果沒有繳交罰鍰，下次想再入境台灣，必須繳清前一次的罰鍰後才能入境。

至於外籍人士裁罰的的狀況，防檢局組長彭明興表示，去年12月14日非洲豬瘟疫區肉品罰款提高至5萬元起跳，18日再提高為20萬元起跳，至1月3日止，共裁罰169件，罰款金額1165萬元。大部分的違規肉品都來自大陸，其次是越南，歐美人士只有1位美國人從其國內攜帶肉品入境，由於是非疫區，僅被罰1萬元。

彭明興說，由於罰款繳交的期限是1個月，目前尚未到期，因此絕大多數都還沒有交錢。如果逾期未繳則移交法務部行政執行署進行催繳，外籍人士就由駐外單位處理，有效期限10年，除非對方不想再入境。

此外，防檢局表示，原先金門赴台灣的旅客可以攜帶熟的豬肉，但新鮮豬肉、冷藏生豬肉、真空生豬肉等則不可攜帶，違者依法裁罰5萬元以上、100萬元以下罰款。

不過由於日前金門發現一隻海漂死豬被驗出呈非洲豬瘟陽性反應後，為了加強防疫工作，防檢局昨於網頁公布，從3日起至16日止的2個星期，金門地區豬隻與其屠體、內臟、生鮮及加工產品，均禁止輸往台灣本島及其他離島。也就是金門的生豬肉與熟豬肉都不可被帶到台灣，違者均將依《動物傳染病防治條例》第28條開罰。

(中時 )

小豬太空人將登陸竹市東門城 陪… 花蓮市長視察養豬場 豬農：我們…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。