游盈隆批新潮流系獨大惹怨 未來要讓派系蓬勃發展

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民進黨主席補選將於6日舉行，今舉辦第二次電視辯論。台灣民意基金會董事長游盈隆在第一階段申論時提出，很多黨內同志抱怨，現在是新潮流系獨大，享受80％的執政資源，又不用負責，甚至造成黨內紛爭；但派系來自於人性，不可能消滅派系，長期做法是要讓派系蓬勃發展。

此外，因民進黨全代會前年曾有「特赦陳水扁」的提案，連署率達86%，但因全代會人數不足所以當時黨主席蔡英文裁定不處理。游盈隆說，民進黨要嚴肅面對前總統陳水扁面臨的司法迫害，若他當選，他會盡快處理通過的連署，「這是開創台灣歷史新局的重要契機」。

游盈隆說，這次黨主席補選是為了選出不一樣的領導者，並在未來推出強而有力的國家領導人；去年民進黨在九合一敗選，很多人在檢討原因，他認為最根本的原因是國家、政黨出問題，所以才會有這次的補選。

游盈隆說，他在上次辯論時已提出14項黨政改造政見，他今天要再提出8項當選主席後一定會去做的事情，包含2020總統和立委都舉辦初選，並且持續贏得大選及立委席次過半。

游盈隆說，樹頭站得穩，就不怕樹尾做颱風，黨主席一定要維護「台灣前途決議文」、「正常國家決議文」等基本主張；民進黨一定要在兩岸關係硬起來，主張「民主和平論」，台灣要用民主軟實力，積極關心甚至推動中國大陸民主化，強調維持現狀不是民進黨的主張，只是過渡性的存在。

游也批評新潮流系在黨內獨大，作為黨主席必須積極面對，深切體認派系是很自然的，「因為派系來自於人性，不可能消滅派系，但要解決派系為惡」，長期做法是讓派系蓬勃發展而非派系失衡。

(中時 )

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