花蓮市長視察養豬場 豬農：我們比任何人都怕豬瘟

2019年01月04日 15:19 中時 張祈

龍水畜牧場正在進行消毒作業。（張祈攝）

龍水畜牧場負責人、花蓮縣養豬協會理事長陳志忠說，最多養到2500頭豬，因應非洲豬瘟，以減少到2000頭。（張祈攝）

龍水畜牧場負責人、花蓮縣養豬協會理事長陳志忠說，最多養到2500頭豬，因應非洲豬瘟，以減少到2000頭。（張祈攝）

一，二代養豬戶陳志忠說，餵廚餘成本低，從父親開始就一直是廚餘養豬，他則是一半廚餘、一半飼料，且以合格高溫蒸煮廚餘成泥漿狀，隔天才給豬食用。（張祈攝）

花蓮市長魏嘉賢今上午前往視察市郊內的龍水畜牧場，了解業者防疫工作，花蓮縣養豬協會理事長陳志忠說，目前除了加強防治，也適度減少豬隻在養量，他坦言，歷經口蹄疫慘痛事件，業者們比任何人都怕豬瘟疫情。

花蓮市區內共有6家養豬業者，市公所過去每周都有1到2次訪視，也配置獸醫師每周定期消毒，魏嘉賢說，雖目前花蓮還未傳出非洲豬瘟疫情，但這是國安危機，仍要求業者加強防治、消毒，業者也加強控管豬隻。

龍水畜牧場負責人、花蓮縣養豬協會理事長陳志忠說，縣內共有102間合法養豬場，飼養約7萬頭豬隻，其中有16間養豬場以廚餘飼養，其餘的皆是全飼料餵養，非洲豬瘟疫情爆發後，各養豬場控管人豬行動，避免外人直接進入飼養場，也加強消毒作業。

由於廚餘養豬被視為傳染非洲豬瘟的途徑之一，二代養豬戶陳志忠說，餵廚餘成本低，從父親開始就一直是廚餘養豬，他則是一半廚餘、一半飼料，且以合格高溫蒸煮廚餘成泥漿狀，隔天才給豬食用。

他強調，若防疫需求需要停止餵食廚餘，他也願意配合，他飼養2000頭豬，數量還不達全縣多數，一天就需要12至14噸廚餘量，若不餵廚餘，政府也應該針對廚餘量做配套措施。

環保局廢棄物管理科指出，花蓮縣每月鄉鎮市公所回收廚餘量約400至500公噸，其中餵豬的熟廚餘約佔五分之四，剩下五分之一由廚餘堆肥廠進行堆肥再利用，目前還未收到中央的禁食通知，若廚餘量全數禁食，全作為堆肥、掩埋處理仍可以負荷。

(中時 )