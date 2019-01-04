給我「谷關空氣」！中市空品拉警報中火急降載

台中市府已啟動預警二級應變等級，這波空品不良預計持續到今晚，明日將改善。（盧金足攝）

友善列印
中時
台中市環保局空氣品質監測網顯示，中部擴散條件不佳空品差，橘黃圖示等級多。（盧金足翻攝）
台中火力發電廠配合降載減排措施，減排時段凌晨0時至下午5時。（圖／黃國峰攝）

台中市環保局提出警示，4日環保署西屯、忠明、文山、大肚、沙鹿、龍井、梧棲等測站達橘色提醒(對敏感族群不健康)等級，市府已啟動預警二級應變等級，這波空品不良預計持續到今晚，明日將改善。台中火力發電廠也配合降載減排措施，減排時段凌晨0時至下午5時，很多市民在臉書急呼趕快支援新鮮的「谷關空氣」！

根據行政院環保署空氣品質預報，今日環境風場以偏東風至東南風為主，台灣西半部地區因位於背風側，風速偏弱、擴散條件較差，導致污染物持續累積，影響空氣品質，高雄地區已達紅色等級，指標汙染物均為細懸浮微粒。

市府表示，各局處已啟動各項應變措施，為減緩空品狀況，台中火力發電廠今日降載減排措施，減排時段凌晨0時至下午5時，歲修及環保工程降載量共2750MW，共計有五座機組停機未發電。

昨日市府也提前通知前30大工廠自主降載、前100大工地加強周邊道路洗掃，環保局加強稽查工廠汙染及營建工地揚塵逸散查處。

環保局長吳志超指出，空氣品質受氣象條件影響大，天氣系統變化快速，冷暖交替頻率增加，仍有較大不確定性，提醒民眾注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，宜避免在戶外長時間劇烈活動，必要應戴上口罩。

台中市長盧秀燕就職時，送市民的就職紀念品是一瓶「谷關空氣」，網友紛在臉書貼文表示，空氣即時品質紫爆，看起來簡直像一座憤怒的葡萄園，有人提議應該從谷關接一根管子，將梨山谷關的空氣送來台中市區，還有民眾找出市長就職當天搶到的「谷關空氣」瓶，趣稱可惜不能無限暢吸。

(中時 )

花蓮市長視察養豬場 豬農：我們… 佈局兩岸連鎖體系 淨妍醫美打造…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。