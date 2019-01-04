給我「谷關空氣」！中市空品拉警報中火急降載

2019年01月04日 15:16 中時 盧金足

台中市環保局空氣品質監測網顯示，中部擴散條件不佳空品差，橘黃圖示等級多。（盧金足翻攝）

台中火力發電廠配合降載減排措施，減排時段凌晨0時至下午5時。（圖／黃國峰攝）

台中市環保局提出警示，4日環保署西屯、忠明、文山、大肚、沙鹿、龍井、梧棲等測站達橘色提醒(對敏感族群不健康)等級，市府已啟動預警二級應變等級，這波空品不良預計持續到今晚，明日將改善。台中火力發電廠也配合降載減排措施，減排時段凌晨0時至下午5時，很多市民在臉書急呼趕快支援新鮮的「谷關空氣」！

根據行政院環保署空氣品質預報，今日環境風場以偏東風至東南風為主，台灣西半部地區因位於背風側，風速偏弱、擴散條件較差，導致污染物持續累積，影響空氣品質，高雄地區已達紅色等級，指標汙染物均為細懸浮微粒。

市府表示，各局處已啟動各項應變措施，為減緩空品狀況，台中火力發電廠今日降載減排措施，減排時段凌晨0時至下午5時，歲修及環保工程降載量共2750MW，共計有五座機組停機未發電。

昨日市府也提前通知前30大工廠自主降載、前100大工地加強周邊道路洗掃，環保局加強稽查工廠汙染及營建工地揚塵逸散查處。

環保局長吳志超指出，空氣品質受氣象條件影響大，天氣系統變化快速，冷暖交替頻率增加，仍有較大不確定性，提醒民眾注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，宜避免在戶外長時間劇烈活動，必要應戴上口罩。

台中市長盧秀燕就職時，送市民的就職紀念品是一瓶「谷關空氣」，網友紛在臉書貼文表示，空氣即時品質紫爆，看起來簡直像一座憤怒的葡萄園，有人提議應該從谷關接一根管子，將梨山谷關的空氣送來台中市區，還有民眾找出市長就職當天搶到的「谷關空氣」瓶，趣稱可惜不能無限暢吸。

(中時 )