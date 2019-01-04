佈局兩岸連鎖體系 淨妍醫美打造華人信任品牌

2019年01月04日 15:10 中時電子報 綜合報導

國內醫美知名品牌「淨妍醫美」集團，這兩年在大數據的精準分析與佈局下，找到醫美的新藍海，在網路客群開發成長近300%，新客業績達集團總業績三分之一。近期更以直營與加盟雙向策略，加速國際化腳步，全力擴展大陸市場，並開始規劃IPO（上市櫃）事宜。

醫學美容為近20年來快速發展的成熟產業，同時也是兩岸經濟發展中，台灣仍佔優勢的產業之一。根據最新的研究指出，2016年全球醫療美容市場規模達到100億美元，預計將於2020年達到133.4億美元的規模。中國大陸醫美市場近5年平均以25%的速度成長，2015年已躍升為全球第三大醫美市場，僅次美國、巴西，預期未來將持續增長。

統計顯示，全球醫美市場高度成長，以台灣而言，年產值規模約400億元，在總數約1,000家的醫美診所中，能夠具有品牌影響力者，還是少數。台灣醫美技術與專業，由於在亞洲市場深受消費者青睞，近年有些連鎖品牌開始竄起，淨妍醫美就是其中之一。淨妍醫美目前兩岸有14家連鎖與合作診所，包括台灣7家、大陸7家，並陸續有其他醫療機構主動洽談合作。

淨妍醫美創辦人陳俊光總院長表示，淨妍重視醫療品質的做精與做深， 致力追求讓消費者有良好的醫美服務體驗，因此在加盟的合作上，目前是採取穩紮穩打策略，尤其在大陸進行品牌輸出的加盟策略上，是以「輸出醫師醫療專業」與「服務專業的軟實力」的同時，並同步將台灣完整的分工體系，包含:醫務、行銷、營運、後勤管理落實成SOP，完整輸出至海外市場，讓大陸的加盟商也能升級。

在大陸醫學美容產業經營將近10年的陳俊光，見證了多年來大陸醫美產業的發展與機會。他指出，過去大陸醫療環境封閉、保守，醫事人力及醫療水準頗有差距，以醫美為例，大陸民營醫美機構約佔大陸市場的85%，但民營機構真正以美容整形為專業的醫生卻少之又少，平均一家正規的醫療美容機構，配備不到一位領有執照的合格醫生，但這也造就出台灣醫師的機會；再加上醫美這行業，醫生還需要有更多的藝術細胞與品味，才能巧手做出令客人滿意的作品，這點也是台灣醫界目前的優勢之一。據了解，在台灣，醫美市場滲透率為30%；在大陸，滲透率僅為5%，顯示未來成長空間非常巨大。

面對大陸越來越競爭的醫美市場，陳俊光強調，淨妍醫美集團的競爭核心在於「服務流程標準化」與「技術流程醫學化」。公司以「專業、服務、價值」作為品牌核心，以專業為本，做好服務之後，客人自然會感受到所提供的品質與價值；而目前正在大陸推展的加盟連鎖核心，就在於整個標準作業流程能夠複製到每一個加盟院所。尤其，淨妍醫美和醫師合作是採取「3年一簽」專任制，不同於一般醫美診所，這種獨創與醫師簽約長達至少3年的專任看診制度，目的就是希望能帶領一支醫美界的醫療菁英，做到三件事：教學、臨床與研究，給顧客更多的承諾與保障，這項創舉也獲得市場的認同與支持。

成立於2010年的淨妍醫美，榮獲多次兩岸百大醫美診所肯定，提供專業醫療與醫美服務，是LIPO立塑超音波、3D聚左旋乳酸及Ulthera美國音波等原廠認證；創辦人總院長陳俊光醫師更是兩岸三地唯一認證Quill快翎線首席講師。

近年來，為了拓展大陸市場，陳俊光網羅了多位來自於上市大公司、具有兩岸經驗的高階經理人到任，進行兩岸的整體規畫與布局。其中，挖角在知名媒體與兩岸企業皆有多年實戰與管理經驗的王忠芳，擔任兩岸整合行銷系統的操盤人，將公關企劃、設計、數位行銷、客服等上下游功能結合。同時運用大數據的分析，尋找目標客群的精準定位與廣告投放，找到淨妍的新藍海策略。

淨妍除了在微整治療、雷射、整形手術相關項目上已有相當的成績之外，也透過不斷研發新技術，以及持續培訓醫師，創造服務價值，同時開發針劑、線材、術後美容等相關醫美產品，多元化的進行醫美版圖的布局。在醫美市場普遍不景氣中，淨妍不僅在網路市場開發成長三倍，同時也將在2019年初進駐新竹，開展台灣第8家的直營醫美診所，加上大陸的加盟體系，屆時將達兩岸20家診所的規模。

近幾年在國內重大災害中，例如:八仙樂園塵爆、花蓮震災等重大意外事件中，都看到淨妍醫師主動協助受難者的身影。近年更長期配合基隆、新北、桃園等地方法院協助有需要的青少年去除身上刺青，回歸生活正軌。出身高雄醫大，現為亞洲抗老化美容醫學會會員、台灣微整形美容醫學會副秘書長的陳俊光，這幾年也長期在台灣和大陸擔任醫美講座，輔導兩岸醫師在微整技術與專業美麗醫學中持續精進。陳俊光說，他的心願，就是期許淨妍成為全球華人信任的醫美品牌！

文章出處：投資台灣網

(中時電子報)