三軍官校都在高雄！ 韓國瑜新點子推軍事觀光

三軍官校都在高雄！韓國瑜推軍事觀光吸客。(中天新聞提供)

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中時電子報
/綜合報導
三軍官校都在高雄！韓國瑜推軍事觀光吸客。(中天新聞提供)

高雄市拚觀光找藥方，將點子動到高雄的陸海空三軍設施！高雄市長韓國瑜說，陸海空三軍官校都在高雄，將研擬推動軍事觀光。對軍事迷來說，不論岡山的航空教育展示館，或舊日本海軍無線電所等景點，極具吸引力。

高雄市得天獨厚，三所陸海空官校分別設在鳳山、左營和岡山，城市形象與軍事設施的連結甚深。高雄市長韓國瑜本身也在高雄接受軍事教育，對軍事觀光的發展潛力有一定的了解。

電影《想飛》就是在空車官校取景拍攝，透過軍教片的號召力來行銷高雄觀光，這打的是空戰行銷，還必須結合陸戰，也就是實際的軍事景點來吸引觀光客。

2015年開幕的航空教育展示館就位於岡山，就是全國唯一全亞洲第一座，懸吊飛機博物館，展示各式退役飛機共36架，還有武器裝備及航空引擎等，展館內每架飛機都有故事，絕對讓軍事迷大飽耳福。

另外，鳳山這處軍事園區以前是日本海軍無線電所，後來為我海軍明德班所使用，這個軍事景點一樣很有看頭。資深軍事記者施孝 瑋說，所謂的明德班就是不聴話的學生闗進去，大家對監獄設施很感興趣，有莫名的好奇。

軍事賣點之一就是神秘，像是南北韓邊界的板門店， 兩韓破冰撤軍力，成為一年吸引超過1200萬遊客造訪的景點。用戰地、軍事設施吸客，或許也能幫高雄把人進得來的一大賣點。

(中時電子報)

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