蔡易餘被停權無法投黨主席 向卓榮泰喊話：大師兄加油

友善列印
中時

民進黨立委蔡易餘今在臉書上貼出收到民進黨中央限時專送的信，表示「我此刻起被停權了」，因為他沒有繳清去年的「募款責任額」及「黨公職分擔金」，將被黨中央停權，補繳日起30天後才能恢復權利，因此後天黨主席選舉將無法投票。蔡易餘開玩笑說自己是「豬隊友」，向黨主席候選人卓榮泰喊話說「六師弟這次沒辦法展現輕功水上飄了，大師兄要加油。」

根據蔡易餘貼出的信函，去年度的金額應該在12月31日前繳清，黨中央去年9月和12月兩度通知繳交之外，12月底打電話通知辦公室繳交，但至今沒有繳清；依照相關規定，應每月按滯納之金額加徵百分之五滯納金，但以15%為上限。

蔡易餘說，他本來要替「大師兄」加油，但現在這票沒辦法投給他了，還是會替他加油，「只要大師兄醒過來，我們這隊就贏了，相信卓榮泰大師兄一定會帶領我們邁向最後的勝利。」

另外，民進黨立委段宜康昨在臉書抨擊中評會不處理台南市正副議長選舉跑票議員，建議「中評會解散」，中評會主委蘇治芬則在臉書回應「中評會不會打烊的」，台南市四位議員投票前已經聲明退黨，她會下去調查並見見台南市長黃偉哲。

段宜康今受訪表示，根據民進黨中執會所通過的決議，如果沒有照黨通過的正副議長人選投票，必須開除黨籍，但蘇治芬在問過所有中評委的意見之後，逕自決定不處理，反而是要問黃偉哲的意見，「這個不是挖洞給黃偉哲跳嗎？跟黃偉哲有什麼深仇大恨？」把麻煩的事情丟給黃偉哲，如果中評會主委不敢承認承擔責任的話，那就讓負責的來當，不要另外去找什麼理由、藉口。

段宜康說，郭信良等人即便在違紀之前就已經聲明退黨，但是民進黨對於黨員被開除黨籍再重新入黨都有不同的規定，今天如果不執行黨紀的話就是縱容、包庇、失職，黨的糾察隊隊長居然這樣包庇、這樣失職，當然要知所進退。

(中時 )

前朝編列預算不重編 高市府概括… 形容兩岸關係像火車對撞 朱立倫…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。