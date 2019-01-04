蔡易餘被停權無法投黨主席 向卓榮泰喊話：大師兄加油

2019年01月04日 15:47 中時 鄭舲

民進黨立委蔡易餘今在臉書上貼出收到民進黨中央限時專送的信，表示「我此刻起被停權了」，因為他沒有繳清去年的「募款責任額」及「黨公職分擔金」，將被黨中央停權，補繳日起30天後才能恢復權利，因此後天黨主席選舉將無法投票。蔡易餘開玩笑說自己是「豬隊友」，向黨主席候選人卓榮泰喊話說「六師弟這次沒辦法展現輕功水上飄了，大師兄要加油。」

根據蔡易餘貼出的信函，去年度的金額應該在12月31日前繳清，黨中央去年9月和12月兩度通知繳交之外，12月底打電話通知辦公室繳交，但至今沒有繳清；依照相關規定，應每月按滯納之金額加徵百分之五滯納金，但以15%為上限。

蔡易餘說，他本來要替「大師兄」加油，但現在這票沒辦法投給他了，還是會替他加油，「只要大師兄醒過來，我們這隊就贏了，相信卓榮泰大師兄一定會帶領我們邁向最後的勝利。」

另外，民進黨立委段宜康昨在臉書抨擊中評會不處理台南市正副議長選舉跑票議員，建議「中評會解散」，中評會主委蘇治芬則在臉書回應「中評會不會打烊的」，台南市四位議員投票前已經聲明退黨，她會下去調查並見見台南市長黃偉哲。

段宜康今受訪表示，根據民進黨中執會所通過的決議，如果沒有照黨通過的正副議長人選投票，必須開除黨籍，但蘇治芬在問過所有中評委的意見之後，逕自決定不處理，反而是要問黃偉哲的意見，「這個不是挖洞給黃偉哲跳嗎？跟黃偉哲有什麼深仇大恨？」把麻煩的事情丟給黃偉哲，如果中評會主委不敢承認承擔責任的話，那就讓負責的來當，不要另外去找什麼理由、藉口。

段宜康說，郭信良等人即便在違紀之前就已經聲明退黨，但是民進黨對於黨員被開除黨籍再重新入黨都有不同的規定，今天如果不執行黨紀的話就是縱容、包庇、失職，黨的糾察隊隊長居然這樣包庇、這樣失職，當然要知所進退。

(中時 )