觀宏專案亡羊補牢　組團社資格將嚴審

2019年01月04日 15:25 中時 陳祐誠

去年底高雄爆出152名越南旅客集體脫團事件，交通部觀光局今邀集業者商談如何防堵，雙方達成幾點共識，例如改善通報機制、嚴審旅客資料、過濾組團旅行社等，未來若發生脫團，台灣接待社也要負起連帶責任，情節嚴重將被撤銷觀宏專案資格。

觀光局昨日、今日邀集旅行社業者開會亡羊補牢，今日達成初步共識，對兩地旅行社皆有更嚴格的措施。

旅遊業者透露，以往沒有限制觀宏專案6個國家的旅行社資歷，之後會要求3年觀察期，需3年以上的旅行社，且辦理一般來台簽證3年內都沒有發生問題，才可以承接觀宏專案招攬旅客來台。此外，取得觀宏專案資格的旅行社，不可把牌借給其他旅行社，這次出事就是因為小旅社併團。

觀宏專案的文件審查，未來會更加嚴格，包括審查旅客回程機票和訂位紀錄。

若發生旅客脫逃，遣返衍生的費用應由當事人支付，但為避免當事人擺爛不付錢，6國的旅行社組團時須負保證責任，負擔一些費用。與會業者表示，希望這部分將來要明訂在契約當中。

台灣的接待旅行社則要強化通報機制，從入境、出境規定10小時內通報，縮短為2小時內通報，若有異常活動，也要立刻通知觀光局、外交部、移民署等機關。若團員發生脫團，台灣接待社將被記點處分，累積3點會被暫停觀宏專案資格1個月，情節嚴重者甚至會撤銷資格。

(中時 )