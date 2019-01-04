柯韓連手選總統超旺？ 2020年兩人運勢全面大爆發

2019年01月04日 22:30 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

柯韓會將登場，韓、柯鼠年運勢大揭密。(中天新聞提供)

政壇最火紅的南韓北柯確定一月底見面，兩人將會擦出什麼火花？明年就是2020總統大選，外界格外關切，兩人有無機會更上一層樓。姓名學老師分析，韓國瑜今明兩年，運勢一年比一年旺，而且是帶旺別人，影響力超強，誰跟韓流沾上邊，運勢都很好，柯文哲今年則是戰鬥年，但明年有各路英雄來相助，將有機會登高位。

高雄市長韓國瑜一月底將會台北市長柯文哲，究竟會擦出什麼火花？姓名學老師從運勢解讀兩人今明兩年發展，韓國瑜有妻子李佳芬和女兒韓冰相助，再加上本身超旺，他已變成無敵鐵金鋼，只要和他沾上邊的，都會被帶旺。

姓名學老師高煜霖指出，韓國瑜今年62歲，運勢落在瑜字的王，象徵稱王，搭上他生肖屬雞，將會一鳴驚人、大鳴大放，一年比一年旺，但旺的都是別人。外界關切，帶旺的韓國瑜能否加持國民黨的吳朱馬王四人？高煜霖說，跟韓國瑜連結的人都可以得到好處，韓流效應影響全台經濟和國民黨聲勢，連白色力量的柯文哲也可能沾光。

從姓名學解讀，柯文哲今年60歲，運勢落在哲字的口，生肖又屬豬，對朋友張口吃跟玩耍吸收能量，對外呲牙裂嘴戰鬥，今年就是屬於戰鬥年，2020年更是不得了，更是各路人馬相助，但有助於他登總統大位嗎？

高煜霖認為，韓國瑜帶旺到最高點，而柯文哲2020也運勢好到破表，兩人碰面似乎為柯文大大加分。現在台灣政壇無色力量崛起，其中以韓柯崛起最具代表性，兩人一舉一動都關係總統大位，各路英雄好漢和一些好的因緣匯集，韓柯的未來運勢都被看好。

(中時電子報)