朱立倫2.0？ 黃創夏嘆賴清德「致命缺點」：毀了2020門票！

行政院長賴清德。（胡健森攝）

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中時電子報
/整理報導

九合一大選，民進黨創下空前大敗，得內逼宮總統蔡英文聲浪不斷，日前，更有四位獨派大老聯名登報要蔡英文不要再選2020，將行政權交出來。對此，資深媒體人黃創夏表示九合一潰敗後，民進黨人心惶惶，期望能換行政院長賴清德出馬，但賴清德「當斷不斷，反受其亂」，讓他自毀2020的入場卷。就跟2016年的朱立倫一樣，前瞻顧後導致國民黨大敗。

黃創夏於臉書發文表示，民進黨在九合一大選潰敗之後，黨內面對2020的總統和立委大選，民進黨內人人自危，前途茫茫，不知未來該怎麼辦？

黃創夏更舉火車為例，表示一輛殘破老舊的列車《小英號》駛入月台，列車長是不放棄2020爭取連任的蔡英文，民進黨很怕這會是另一個「普悠瑪慘案」，民進黨將官根本不想上車，紛紛在等待下一班車《清德號》！

沒想到民進黨癡癡地等，《清德號》一直就是不進站。黃創夏指出這是因為列車長賴清德前瞻顧後，對次多次預告「即將發車」就是不敢啟動。賴清德的「當斷不斷，反受其亂」，原本可以成為民進黨被寄予厚望的「最後獨生子」，在2018年11月24日當天沒有決然堅定請辭，和蔡英文劃清界線，事後反悔「預告請辭」仍然瞻前顧後，賴清德已經被看破手腳，自毀2020的入場卷。更別提現在還有一輛《文哲號》已經在沿街叫客！

黃創夏感嘆現在賴清德的情況，和2014到2016的朱立倫一模一樣，當使命到來之際，缺乏義無反顧的無私覺醒，只想「走安全的路」，到手的不敢放，卻又野心勃勃心猿意馬、瞻前顧後，只會搞到所有曾經有所期待，苦等、癡等，等到最後心灰意冷！

(中時電子報)

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