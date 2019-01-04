民進黨主席補選 被指涉賄選 卓榮泰：我只是受邀

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媒體報導民進黨主席候選人卓榮泰參加屏東立委的感恩餐會，遭出席的老民進黨員看不下去，憤而錄下過程向調查局檢舉，希望民進黨內外都能徹查賄選。卓榮泰今表示，「我只是受邀」。

卓榮泰受訪指出，他那天是去屏東參加立委蘇震清及莊瑞雄的支持者年終感恩餐會，他只是受邀參加，這段時間這樣的餐會也有，像昨天就去台中市議會黨團拜會，也是一個這樣的餐會，當然選舉過程中，拜託黨員支持，這是當然的事情，但並不是特意辦一個餐會為了這個選舉。

被問到，在選前兩天傳出這樣的訊息，會不會擔心傷害選情？他說，有參加那個場合的人就會知道，那是兩個委員的感恩餐會；跟基層黨員的互動，就是不限任何形式、時間跟場合，就是這樣與黨員接近，選舉之前，當然會利用有時間的機會，盡量參與。

選舉期間扯到賄選，是不是太重了？卓榮泰表示，若有心要這樣操作的話，也沒有問題，這本來就是一件很平常的事。

週刊報導，民進黨黨主席第16屆黨主席選舉補選只剩2天，如今有老黨員丟出相片影片，指控卓榮泰在屏東餐會拉票的做法不乾淨，大罵「民進黨現在髒死了！」關鍵影音檔中顯示，12月31日以立委蘇震清之名舉辦的屏東餐會，打著「鄉親懇談會」旗幟，明明是蘇震清的餐會，但大螢幕上卻打出「票投1號卓榮泰」的訊息，伴隨著卓榮泰的到場，主持人更不斷暗示著「這場餐會重要的是桌上的名冊！」

(中時 )

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