高階主管辭職賣車輪餅 只為照顧中風妻

為照顧中風妻，高階主管辭職賣車輪餅，已經持續3年，網友發文希望大家能多給他鼓勵。（照片來源：Dcard）

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中時電子報

愛妻突然腦溢血中風，原本在公司當高級主管的他，毅然決然脫下襯衫換上汗衫，賣起車輪餅，只因這樣才有更多時間照顧家人。而這個故事已經持續3年，因為一名網友在社群媒體《Dcard》上貼文再度受到關注。

《Dcard》美食版2日一篇文章「一個車輪餅的故事」，登上熱門榜。網友「熱愛火影の女子」表示，懇請大家幫忙分享出去，讓故事主角在寒冷的冬天裡能夠早點回家照顧家人

網友說，他原本是一家公司的主管，但因老婆的一場大病，變了調。老婆在家突然腦溢血中風，送去兩家醫院都接連拒收，直到長庚，才有醫生願意收留，卻要求簽放棄急救同意書，直接送入手術室，出來後昏迷了很長一段時間 ...直到現在生活無法自理。

為了配合醫院，他毅然決然離職，自己出來創業，為的就是有更多時間可以去照顧家人。網友表示，希望大家經過內壢火車站時能夠停下腳步，給他一些鼓勵的話，讓他繼續支撐下去，也能夠在一個寒冷的冬天裡早點收攤回家，有更多時間去陪伴家人。

這篇貼文獲得網友的踴躍回應，讓原PO相當驚喜，並補充說道，這個故事已經長達3年了，正在邁入第4年，狀況大致一樣，唯一不一樣的就是小孩長大了，已經上了高中。並感嘆不知道人生還有幾個3年才能走完，說比起金錢，男主角可能更需要精神上的鼓勵，希望大家可以送個小卡片或經過時給他鼓勵。

(中時電子報)

文章來源：Dcard

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