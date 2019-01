2019年01月04日 15:37 中時 潘鈺楨

1970年代老牌夫妻重唱組合「船長與塔妮爾」(Captain & Tennille),歌手兼鍵盤手崔根今天過世,得年76歲。

經紀人在聲明中表示,「船長」崔根(Daryl Dragon)因腎衰竭在亞利桑那州普瑞斯考特的善終療養院離世,崔根不希望舉辦追悼儀式,要求將錢捐給研究神經疾病的組織。

「船長與塔妮爾」耳熟能詳的歌曲包括1974年獲葛萊美獎肯定的熱門歌曲「Love Will Keep Us Together」,以及1976年的「Muskrat Love」和1980年的「Do That to Me One More Time」。在1976年憑《Love Will Keep Us Together》贏得格林美音樂獎。

崔根病逝時前妻塔妮爾(Toni Tennille)也在身旁。兩人1975年步入禮堂,2014年離婚後仍保持朋友關係。塔妮爾2009年曾公開表示崔根罹患類似帕金森氏症的神經系統疾病,導致手震及難以彈奏,演出受到嚴重影響。

(中時 )