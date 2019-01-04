陸2次橄欖枝蔡不接？侯漢廷：迫陸拋「兩制」

2019年01月04日 15:47 中時電子報 李俊毅 ／綜合報導、影音編輯／ 楊馨 、 吳思琪 ／綜合報導、影音編輯／

蔡總統近日以「兩個拒絕、三防護網、四樣必須」，回應「習五條」，讓島內各界戰成一團，對此，現任新黨台北市議員侯漢廷表示，面對習近平談話，民進黨與獨派嗆聲拒絕，發洩情緒，毫無助益。他認為，該構思的是「能使主流民意接受」之方案。「九二共識」、「兩岸一家親」蔡英文拒不接受，擁美抗陸愈加明顯，於是大陸才給出「一國兩制」。

侯漢廷昨(3日)在臉書貼文表示，他以七點總結兩岸領導人論述的個人觀點，侯漢廷說，是誰讓大陸走出這一步？「九二共識」能讓兩岸和平發展；「兩岸一家親」能讓城市交流，蔡英文擁美抗陸愈加明顯，於是大陸給出，「一國兩制」。

第二，大陸希望探索兩制方案，台灣只是不回應，行嗎？台灣不回應，大陸若自己決定。對台灣人未必有保障。大陸的要求很清楚：九二共識基礎上，都可以談。

反倒是民進黨的標準前後不一：2014國民黨「政府對政府」談服貿，民進黨在野就批判沒有「民間參與」。

2018民間要參與兩岸活動，民進黨執政就改口要「政府對政府模式」。翻譯成白話：

兩岸要談只有民進黨才可以談。然而，民進黨不願談，現在的在野黨可以「先試著談」或「自行提出談的方向」，2020讓人民投票決定。

第三，「一中各表的缺陷何在？」ROC與PRC各自向邦交國表述各自代表中國。互不承認主權、互不否認治權。因此，PRC政府官方不承認中華民國，正是一中各表的實踐；正如同ROC官方也不應承認中華人民共和國。這是各表。各表的天然缺陷，是「互不承認主權」太昧於現實。

他認為當前問題是，「民進黨政府官方承認了中華人民共和國主權「，已違反了《九二共識》「互不承認」的原則。也違反了中華民國「主權及於大陸」之憲法精神。

第四，台灣主流民意能接受的兩岸公約數是什麼？既然民進黨希望對岸「正視中華民國」的存在，那麼民進黨先應接受在憲法與邦交國上，「中華民國等於中國」的事實。有別於一中各表的「互不承認」，兩岸應進入到「相互承認治權、共享主權」。當對岸承認中華民國是中國的一部分，完全符合民進黨的要求、也符合中華民國的憲法精神。

第五，為什麼不放棄中華民國才能保障台灣人？「中華人民共和國是中國，同時中華民國也是中國。兩者才是完整的中國。」在此架構下， 兩岸共商如何讓更多的台灣人參與國際事務、未來民主自由與各項生活方式，西電東送解決缺電、500億解決台灣年改財政、才有協商的空間、和平解決兩岸的問題。台灣人認同自己是中華民國，才能得到對岸的尊重。「ROC政府才能與PRC政府對等談判」。放棄ROC國號，矮化為「台灣」，全世界都認為台灣只是中國的一省，談判直接矮一截。

第六，中華民國版的一國兩制：一中同表兩條路線很清楚了：「拒絕承認九二共識、兩岸永遠無法溝通，現狀再到2024，可能更糟」；「中華民國與中華人民共和國皆是中國合法政府，談判台灣人民的權益保障」。

侯也呼籲，2020總統候選人的共識應為：「台灣是家園，ROC是台灣人的政府，中國是民族與文化認同。ROC與PRC合作，為兩岸中國人民創福祉。」這是當前最能保障「中華民國」的安排。大陸早把「承認中華民國」的空間釋出，端看台灣執政者，有無勇氣開口。

第七，只有政治人物勇於提方案，人民才能檢驗誰在「賣台」，大陸拋球，台灣各方湧動。有腦的政治人物，不分藍綠，很多人都想代表台灣談，人民必須在此檢視，誰想的是撈大陸的利益？誰在想保全家族利益？誰在想保有在台的政權統治？誰真正要為台灣人民謀取福利？所有台灣有志於政者，拿出方案，讓台灣人民檢驗。

(中時電子報)