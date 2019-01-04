捷運局拍板民生汐止線經民生社區 最快2030年完工

2019年01月04日 16:00 中時 林縉明

延宕14年的台北捷運民生汐止線，台北市捷運局去年底拍板確定民生東路版本送中央環評，市議員王鴻薇今舉行記者會痛批，該路線行經民生社區，會造成交通衝擊、房屋損害等問題，捷運局竟未與地方溝通就火速送審。捷運局表示，因後續行政程序冗長，作業期間地方若有需求會持續溝通，如果一切順利最快可望2030年完工。

捷運民生汐止線可行性研究早在2010年就通過中央審議，但因第二階段路線（民生西路至新湖一路）遭民生社區居民反彈卡關，直到去年重啟環評，捷運局辦理公聽會並完成2次民調，其中為決定路線選擇民生東或民權東方案，市府郵寄3萬份問卷，僅回收6000餘份，回收率約2成，有65％支持民生東路版本，捷運局去年12月底拍板定案並送中央環評。

王鴻薇質疑，民調問卷回收率偏低，且反對仍有約3成，捷運局尚未對施工期間可能造成交通衝擊、房屋損壞提出解決方案，卻急著拍板定案，已有里長接獲民眾投訴，甚至有人反對民生東路線。

捷運局主祕王偉表示，趕在去年底把環境影響說明送交通部是希望加快審查作業，以利今年審查通過，明年爭取行政院核定、後年進入細部設計，希望能在2023年分階段動工，以工期至少6年半計算，最快可望2030年完工。

(中時 )