驚！脂肪瘤成網球大小！輕熟女竟長出「第三個胸部」

2019年01月04日 15:29 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

臉上痘痘、身上脂肪瘤莫輕忽，這可能是身體健康警訊！話說近來在網路上有種影片號稱「療癒型」，就是擠痘痘、粉刺的畫面，擠出粉刺的那一刻舒壓程度破表，類似影片也經常在網路上破百萬點閱率，儼然成為現代人另類的舒壓方式。其實身體也有類似痘痘的「脂肪瘤」，美國有名30歲的女性左乳下方的腫塊從原本只有豆子般的大小，沒想到六年後竟長大到如網球般大小，如同她的「第三個胸部」。

珊卓拉李表示皮脂腺囊腫最有趣的地方在於一個人身上會長很多顆 但每顆擠出來的樣子都不盡相同 有些像是奶油狀或者是緞帶狀。（TLC旅遊生活頻道 提供）

擠痘痘、粉刺的畫面雖然不美觀，卻受到不少人熱愛觀看，擠出粉刺的那一刻舒壓程度破表，類似影片也經常在網路上破百萬點閱率，儼然成為現代人另類的舒壓方式！全美最有名治痘的皮膚外科醫師珊卓拉李表示，這種莫名的刺激與激動就像看恐怖片或坐雲霄飛車一樣！為了滿足這些超「另類」觀眾口味，TLC旅遊生活頻道獨家紀錄，痘痘界的醫師權威珊卓拉李治療大小不同腫塊、囊泡並順利幫助病人們回到正常健康生活的過程。

在李醫師專業鑑定下決定幫安潔莉娜瓊斯進行局部手術將腫塊移除後 讓她重拾女人都應擁有的自信。（TLC旅遊生活頻道 提供）

胸下的脂肪瘤居然能成長如拳頭般大，遠看宛如第三個胸部！30歲的安潔莉娜瓊斯深受脂肪瘤困擾，左乳下方的腫塊從原本只有豆子般的大小，逐漸形成高爾夫球的形狀，近六年來已大到成網球狀，讓原本有自信的她個性變得封閉，甚至躲躲藏藏不敢讓另一半看見，尋求形形色色的醫師都無法順利根治。

患有多發性皮脂腺囊腫的塔雅吉，從脖子到胸口全部長滿大大小小的腫塊 至遍佈全身 數量居然還高達60顆。（TLC旅遊生活頻道 提供）

山窮水盡的安潔莉娜最後向擁有15年經驗、專治各式各樣腫塊、囊泡的「戰痘醫師」珊卓拉李求助，在李醫師專業鑑定下決定幫安潔莉娜瓊斯進行局部手術將腫塊移除，重拾女人都應擁有的自信！TLC旅遊生活頻道《戰痘醫師》1月4日起每週五晚間11點首播，記錄由全美最有名治痘痘的皮膚外科醫師珊卓拉李為受各式各樣腫塊、囊泡所苦的病人們「剷除」掉壞東西，讓他們重拾自信露出笑容。

(中時電子報)