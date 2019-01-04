屏東綵燈節試燈引熱議 意外為活動暖身

屏東綵燈節試燈期間引熱議，意外先為活動暖身。（林和生攝）

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屏東綵燈節試燈期間，其中一組客家意象燈飾被網友kuso比喻為紙紮人，引來民眾熱議。（翻攝屏東人屏東事）

預計25日正式開幕點燈的屏東綵燈節，近來因一組客家意象燈飾試燈時遭民眾比喻為紙紮人，在網路上引來熱議，主辦單位屏東縣政府經反覆測試，發現效果確實不如預期，第一時間動手撤燈，但如此負面聲浪也意外為活動先行暖身。

屏東綵燈節將於萬年溪畔舉辦，今年以「彩虹」為主題，以50組燈飾在長達4.7公里的萬年溪完整呈現，除水上燈飾外，亦有結合光雕投影、互動科技的燈組，不僅藉此宣傳在地特色，且讓民眾除了賞燈外，更能以互動體驗模式，讓遊客融入其中。

不過近來其中一組充滿客家意象燈組在進行試燈時，被民眾比喻成紙紮人，更大搞KUSO，把殭屍電影中鬼娶親畫面拿來比較，引發網友熱烈討論。

屏縣府傳播暨國際事務處長黃建嘉4日解釋，所謂綵燈藝術是除了燈飾本身以外，還要與周邊環境、音樂、甚至科技做搭配才算完整，在網路引來熱議的僅是其中1組，當時還沒裝上燈泡，其實很難展現藝術品原意。

不過他也坦言，在現場實際亮燈測試，一測再測、測到半夜，確實未能達到效果，因此立刻決定撤燈，「就真的不好」；他也向民眾致歉說，不要這麼早對綵燈節下評論，還有其他49組，在25日正式點亮前，「讓我再努力一下」。

(中時 )

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