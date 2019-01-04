民進黨主席政見發表 卓：看不到游對青年著墨 游：好像青年議員都在嗆你

2019年01月04日 15:57 中時 曾薏蘋

民進黨主席補選第二場政見發表，前行政院長秘書長卓榮泰質疑台灣民意基金會董事長，年輕人流失，這段時間看不游對青年的著墨；游表示，「我在報紙或網路上看到的好像青年議員都在嗆你。」

游還說，國民黨在年輕族群支持度遠超民進黨，「這是你造成的。」

卓榮泰在交互詰問提問時指出，年輕人流失，如何把青年找回來，「我們用很多時間去跟青年對談，您如何帶領這個黨跟青年朋友、帶領青年、對新黨員及新進公職人員等。如何帶領這黨跟青年連結？聽聽年輕世代的聲音，告訴年輕人民進黨未來在改造過程，可以和青年更有連結

游盈隆回應時指出，蔡總統上任時說要為年輕人解決問題，但2年半後還是沒有解決，整個黨的信任和支持蕩然無存。

他說，「解決問題的權力在你身上，你實際上也擁有過，但你卻眼睜睜看著問題存在卻沒有辦法解決」；台灣人民傳遞一個明確的訊息做不好就下台，「你做了什麼反省？」沒有反省檢討要再走出去，怎麼可能？

游盈隆說，他當然非常關心年輕人問題，工作團隊都是年輕人，「你剛說這陣子你跟年輕人在一起，我在報紙或網路上看到的好像青年議員都在嗆你」；他表示，自己對年輕人的問題有很深入的研究，年輕人很單純，年輕人希望國家領導人執政黨說到做到，「我們卻一而再再而三地讓年輕人失望。」

游盈隆說，比如同婚議題，年輕人高比例支持，我們執政黨在蔡總統兼主席下，也有去推動，但推動過程也是反反覆覆，一例一休也是。

(中時 )