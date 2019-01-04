持刀搶超商辯稱嚇嚇店員 得手數千元判刑7年2月

2019年01月04日 15:58 中時 李文正

林姓男子行搶後在一所國小內喝酒，2小時後被警方逮捕，全身酒氣遭壓制在地上。（報系資料照）

去年8月23日新北市淡水區發生一起超商搶案，警方2小時後，在一所國小旁逮捕醉醺醺的林姓搶匪，士林地院審結，認定林跨站在超商店員前，右手持陶瓷水果刀，導致店員不敢呼救，只好乖乖打開收銀機，讓他搶走1759元、洋酒禮盒、香菸等物總共1萬多元，判處有期徒刑7年2月，可上訴。

林姓男子住在超商附近，每天觀察張姓店員，深夜只有一人，且行動有一點不方便，當天凌晨3點多，持刀趕走店內另外2名客人，還追到超商倉庫裡面，恐嚇「我要搶收銀機的錢」、「你把收銀機打開」、「我不想傷害任何人」，接著右手持刀、左手抓著店員到櫃台搶走現金，搜刮櫃子上的軒尼詩XO洋酒禮盒、VSOP禮盒、香菸8包等物品。

林男進入一所國小內飲酒，醉醺醺的爬牆離開，被巡邏員警逮捕，他還說自己姓「楊」，其實是要說「洋酒」，整個人遭壓制在地上。開庭時，他賠償超商和店員數千元，並且當庭鞠躬道歉，希望法官能考量他跟女友吵架，一時激動，只想嚇嚇店員，屬於恐嚇取財，希望能減少1年到3年的刑度。

判決指出，被害店員說「怕生命收到威脅」，行搶過程30公分的刀子都握在手上，倒在地上時，根本不能脫逃求救，如遭砍殺，恐怕生命會有危險，任何人面臨當時狀況都會感到恐懼，為求保命，將唯命是從，不敢妄動，依照加重強盜罪，判決7年2月，並沒收不法所得，喝掉的VSOP洋酒也要追徵其價額。

(中時 )