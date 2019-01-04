持刀搶超商辯稱嚇嚇店員 得手數千元判刑7年2月

林姓男子去年8月23日持水果刀行搶超商，法院判處有期徒刑7年2月。（報系資料照）

友善列印
中時
林姓男子行搶後在一所國小內喝酒，2小時後被警方逮捕，全身酒氣遭壓制在地上。（報系資料照）

去年8月23日新北市淡水區發生一起超商搶案，警方2小時後，在一所國小旁逮捕醉醺醺的林姓搶匪，士林地院審結，認定林跨站在超商店員前，右手持陶瓷水果刀，導致店員不敢呼救，只好乖乖打開收銀機，讓他搶走1759元、洋酒禮盒、香菸等物總共1萬多元，判處有期徒刑7年2月，可上訴。

林姓男子住在超商附近，每天觀察張姓店員，深夜只有一人，且行動有一點不方便，當天凌晨3點多，持刀趕走店內另外2名客人，還追到超商倉庫裡面，恐嚇「我要搶收銀機的錢」、「你把收銀機打開」、「我不想傷害任何人」，接著右手持刀、左手抓著店員到櫃台搶走現金，搜刮櫃子上的軒尼詩XO洋酒禮盒、VSOP禮盒、香菸8包等物品。

林男進入一所國小內飲酒，醉醺醺的爬牆離開，被巡邏員警逮捕，他還說自己姓「楊」，其實是要說「洋酒」，整個人遭壓制在地上。開庭時，他賠償超商和店員數千元，並且當庭鞠躬道歉，希望法官能考量他跟女友吵架，一時激動，只想嚇嚇店員，屬於恐嚇取財，希望能減少1年到3年的刑度。

判決指出，被害店員說「怕生命收到威脅」，行搶過程30公分的刀子都握在手上，倒在地上時，根本不能脫逃求救，如遭砍殺，恐怕生命會有危險，任何人面臨當時狀況都會感到恐懼，為求保命，將唯命是從，不敢妄動，依照加重強盜罪，判決7年2月，並沒收不法所得，喝掉的VSOP洋酒也要追徵其價額。

(中時 )

影》搞烏龍？沙鹿元大銀搶案警… 影》彰化賣場搶劫嫌收押 縣府表…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。