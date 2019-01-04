獨家》編制外教師薪資比慘的！ 教授月薪僅4萬

圖為台灣觀光學院。（資料照片 張祈攝）

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旺報
編制外教師薪資比慘的！教授月薪僅4萬元。(簡立欣製表)

沒薪水就沒尊嚴！教育部最近首度公布「編制外」教師和同職級公立大學教師的薪水比例，其中最令人在意的薪水，中信金融管理學院等同正教授職級的專業技術人員月薪僅4萬270元，是同職級公立大學正教授月薪的40.20%；另外台灣觀光學院不但編制外教師人數達8成占比最高，薪水也只有同職級公立大學教師的4成多。

依照私校法，私立教師薪資不得低於公立學校同一職級教師。教育部上周公布107學年度大專校院第1階段校務資訊，就包括私校教師和公立學校同一職級教師薪水的比較、編制外教師占全體教師比率、編制外教師和公立學校同一職級教師薪水的比較等3項，都是第一次公布。

教育部代理次長姚立德表示，台灣大專校院4萬多個老師，有3千多位編制外教師，占6.85%，「聘任編制外老師，各校原因不同，但是這類老師太多，絕對不是學生之福！」老師如果被苛待，也無法全心全意奉獻教學。

根據教育部資料，公立大學給編制外教師的薪水可謂「模範生」，都是百分之百等同同職級教師薪水。只有國立台南大學專案教學人員助理教授6萬元，是同職級公立大學教師薪資的84.77%；國立台南護理專科學校講師專案教學人員5萬5213元、94.97%。

私立大學編制外教師薪資相較之下就相當慘烈，根據本報獨家整理，不到同職級公立大學教師薪資9成的有44筆，不到7成者更有12筆。其中中信金融管理學院正教授級專業技術人員僅4萬0270元，是同職級的40.20%；台灣觀光學院副教授級專業技術人員和專案教學人員月薪僅3萬4440元，42.69%；同樣是台灣觀光學院，助理教授級專業技術人員和專案教學人員月薪僅3萬0325元，42.84%。

此外中信金融管理學院副教授級專業技術人員3萬5470元，43.97%；明新科大教授級專業技術人員4萬5604元，45.53%；台灣觀光學院講師級專案教學人員2萬6210元，45.08%；台灣觀光學院講師級專業技術人員2萬6210元，45.08%；明新科大助理教授級專業技術人員4萬5795元，64.7%；佛光大學助理教授級專案教學人員4萬6350元，65.48%；大華科技大學講師級專業技術人員3萬2287元，55.54%。

私校「專案教學人員」指有碩博士學位，「專業技術人員」則是一般稱的業師，不看學歷；兩者都是用勞保。

(旺報 )

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