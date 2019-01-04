卓榮泰：會扮演「大師兄」 協助師弟師妹取勝

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中時

民進黨主席補選今天舉行第二場電視政見會。前行政院秘書長卓榮泰在結論表示，未來他會扮演「大師兄」角色，協助師弟師妹取得勝利。

卓榮泰呼籲，國內各主要政黨此時應該一致對外，這才是當務之急。他也向游盈隆喊話，「我們到底能否團結追尋真理公益，而是我們繼續猜忌懷疑，分崩離析，在你的一念之間」。

卓榮泰在結論時，用他30年的經驗與訓練獻給自己一生的信仰、他的黨、他的國家。他真的想要讓民主進步黨，再次抬起頭來，也想台灣再一次因民進黨而偉大、「我是卓榮泰，會是永遠在你身邊的黨主席。」

卓榮泰表示，當中國再一次用威脅言語挑釁台灣，總統勇敢講出不接受一中原則、九二共識，應該得到國人更多肯定與支持，而不是繼續酸言酸語，或者完全否定，「當前排殺球手跳起來要殺球，後排的人不要指指點點」。

卓榮泰說，民進黨若要向前走，要走一條重生與改革的路，未來他會扮演大師兄的角色，協助師弟師妹取得勝利；他會用30年經驗與訓練，獻給自己一生的信仰；他真的想要讓民進黨再次抬起頭來，也想台灣再一次因民進黨而偉大。

卓榮泰對所有黨內同志喊話，拿出信心，勇氣與熱情，一定要把黨跟國家改造工程進行到底，1/6投票，請站出來，表示對這個黨還有動力，還有希望，願意參與整個黨與國家的改造工程，讓社會再次看清楚，願意用集體力量團結，實現對人民的承諾。

(中時 )

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