伊能靜火大否認提前夫「以往不會未來也不會」

2019年01月04日 15:47 中時電子報 蔡曉婷

伊能靜發文澄清。（圖／翻攝自伊能靜微博）

伊能靜透過律師發表聲明。（圖／翻攝自北京星權律師事務所微博）

伊能靜最近上節目談自身婚姻經歷，透露因原生家庭帶來的傷痛，使她碰到另一半就將對方當作浮木看待，卻帶給對方壓力，今(4日)中午伊能靜發文怒指自己這段訪談中未提到前夫庾澄慶，她所說的是現任老公秦昊，「我本人沒有任何指到其他人，以往不會未來也不會，媒體一直希望孩子父母惡言相向！引起雙方的粉絲互相攻擊」。

伊能靜今在微博回應這兩天有關她的報導，直說：「我內心用我所有會罵的髒話問候這些看著視頻還能撒謊的大號和媒體。這段內容清楚說到我遇到我現在的先生，而整個內容非常清楚是我多次說過的秦先生」，撇在訪談中提到前夫，她更說外界一直希望兒子「小王子」的父母交惡、雙方粉絲攻擊，「有時間麻煩送虐童新聞上熱搜！不要浪費媒體真正該有的意義！」

伊能靜當時在節目中表示：「我經歷兩次婚姻，是不是婚姻一定帶給人安全感，還是要看自己，其實我前一段婚姻，我應該要很有安全感的，可是我那時候沒有把自己修練好，因為我還太在那個傷痛裡面，那種家庭的傷痛，跟媽媽的沒有和解，然後很緊繃的狀態裡，我自己還沒有那個智慧」。

伊能靜又表示：「可是你要知道，我在遇見我現在這個先生後，我前面有5年的空白，我就是在每天面對我自己，我個人的問題就是我原生家庭的問題，這不是背（黑）鍋的問題」，她指自己在還沒成熟的年紀就出社會工作，「所以當我遇到一個可靠的人，我像抓了一個浮木，我希望他把我原生家庭的痛苦、我對這行男女關係的困惑，通通解決掉」。

伊能靜反省說，自己這樣的想法導致對方感到很大壓力，她也曾在《超級演說家》爆料秦昊吐槽她：「有病要治」，更指伊能靜的想法只會讓自己遇到兩種人，一是跟她一起哭哭啼啼的人，另一種則是當她的醫生，努力將她的病治好，但秦昊說自己這兩種人都不想當，只想當個普通人、找個另一半成家，而這番話也點醒了伊能靜，讓她從傷痛走出，勇敢迎接下一段婚姻。

(中時電子報)