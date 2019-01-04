迎戰非洲豬瘟花蓮鄉鎮忙稽查 縣府辦理養豬戶補助

2019年01月04日 15:58 中時 張祈

壽豐養豬戶張文旗一早向鄉長曾淑懿（左二）陳情。（壽豐鄉公所提供）

非洲豬瘟疫情爆發，農業處昨天邀集各鄉鎮公所，召開輔導花蓮廚餘想豬戶轉用飼料及退場措施執行會議，討論「轉用飼料差額補貼」及「自願性退場補助」方案，其中轉用飼料一頭豬可補助2200元價差，自願性退場補助最高則可補助600萬。

中國大陸非洲豬瘟疫情逐步向我國邊境蔓延，由於廚餘養豬被視為可能傳播途徑之一，花蓮縣內有102家養豬場，飼養豬隻約7.1萬頭，其中廚餘養豬場有15家，飼養約1.1萬頭豬隻，佔花蓮在養頭數15％。

花蓮農業處配合行政院農委辦理廚餘養豬戶轉用飼料差額補貼、自願性退場補助措施，補助對象為縣府2018年底參與廚餘養豬聯合稽查的廚餘飼養戶，且符合土地使用，可在即日起至3月31日止，向養豬場所在地鄉鎮市公所辦理。

「自願性退場補助」以無廚餘蒸煮設備者為優先，補助費包含畜舍、廢水處理設施、畜舍拆除廢棄物清除、退場獎勵金等，最高補助600萬元；「轉用飼料差額補貼」則補助農戶購買飼料與廚餘之價差，每頭豬隻補助2200元。

養豬大鄉鎮壽豐鄉，鄉長曾淑懿今偕同農業課長陳佑潤與獸醫龍秀蓮至各養殖戶視察，目前鄉內在養頭數連同公所、合作社統計共5萬7千頭，全縣超過5成產量，產值達6億多元，曾淑懿呼籲農友照顧豬隻要像顧小孩一樣，每天都要清洗豬舍，每周至少消毒一次，若有有任何異常要立即通報。

防疫視同作戰，花蓮縣政府配合中央災害應變中心，農業處指出，養豬戶以高溫烹煮廚餘，仍有避免病毒傳佈的功能，民眾勿過分恐慌，非洲豬瘟雖造成豬隻惡性傳染病，但不會感染人，消費者購買豬肉時，只要選擇由合格屠宰場屠宰豬肉，食用安全無虞。

(中時 )