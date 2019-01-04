女團斥資七位數打造搭雙層巴士遊台北

2019年01月04日 15:55 中時 尤嬿妮

AKB48 Team TP今搭雙層巴士遊台北。（好言娛樂提供）

AKB48 Team TP今搭雙層巴士遊台北。（好言娛樂提供）

AKB48 Team TP｜-【勇往直前】官方完整MV

女團AKB48 Team TP日前推出首張單曲《勇往直前》即傳捷報，於光南、誠品博客來書店雙雙攻佔前三名，唱片公司除了趁勝追擊，4日斥資7位數打造專屬雙層巴士遊台北城，近日更下達禁愛令，要求成員謝絕桃花，AKB48 Team TP團員阿部說：「如果碰到要唱戀愛的歌曲，會花時間觀察街上的情侶或觀摩戲劇中的感情互動戲，讓自己進入狀況。

AKB48 Team TP由12位團員，包括陳詩雅、劉語晴、阿部瑪利亞、邱品涵、冼迪琦、張羽翎、潘姿怡、劉潔明、曾詩羽、林于馨、李孟純、劉曉晴錄製單曲，透過秘密集訓舞蹈、歌唱，並按表操課健身，舞蹈老師說：「大部分成員舞蹈培訓前針對做肌耐力和拉筋的部份作加強，因為大家筋骨都非常的硬，有人體質關係常常容易扭傷，不時在舞蹈教室聽見哀嚎聲，甚至痛到哭，不會因為女生而心軟。」

12位團員今出席專屬巴士造勢活動，回想女團曾經遭遇過停擺、暫停演藝事業的狀態，隊長詩雅感性說：「加入AKB48 Team TP後經歷3年光陰，中間當然有想放棄的念頭，鐵粉支持是我們最大的動力。」日籍成員阿部則說：「最難的是學中文，一開始學中文時很難理解一些日文中沒有的東西，所以過得非常痛苦，後來漸漸認識更多單字，覺得有成就感。」

(中時 )