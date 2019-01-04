金門病死豬來自非通報區 Kolas：生化炸彈？

2019年01月04日 15:59 中時 鄭舲

農委會昨天證實金門海灘死豬體內驗出非洲豬瘟病毒，今早8點40分金門烏坵鄉的小坵島上又發現一隻死豬，行政院長賴清德今出席「非洲豬瘟中央災害應變中心第2次會議」時警示，金門發現的海漂病死豬應來自福建九龍江一帶，該區域並非大陸向向「世界動物衛生組織」（OIE）通報的區域，行政院發言人Kolas Yotaka因此在臉書上貼文，質疑難道是「生化炸彈？」

Kolas在臉書分享上午賴清德出席「非洲豬瘟中央災害應變中心第2次會議」的媒體報導指出，今天上午八點多，金門小坵又發現第二隻飄洋過海的病死豬，中國始終封鎖疫情，不讓台灣人知道。

Kolas引用內文表示，「來自中國漂到金門的病死豬，根據防疫局長馮海東判斷，是從九龍江一帶流到金門，這一帶並沒有呈現在中國跟OIE通報的區域，換句話說，中國非洲豬瘟疫情已經非常嚴重，又未確實通報....」

賴清德在聽取「國際非洲豬瘟疫情現況及因應作為」報告後提出三點警示，第一， 除日前在金門發現中國海漂過來染有非洲豬瘟的病死豬之外，今日在小坵嶼也發現一隻病死豬，其是否為非洲豬瘟陽性，目前雖尚不可知，但可見中國非洲豬瘟疫情已經相當嚴重。

第二， 中國對防疫工作的管控不當，造成病死豬流竄到金門，未來也可能流竄到馬祖地區或其他國家。更令人擔憂的，是金門發現的海漂病死豬應來自福建九龍江一帶，該區域並非中國向「世界動物衛生組織」(World Organisation for Animal Health，OIE)通報的區域。

第三， 台灣若沒有妥善因應，極有可能受到影響。

賴清德也做出三點裁示，要求相關單位徹底執行防疫工作，嚴肅面對非洲豬瘟疫情。 賴清德指示加強中央、地方政府與民眾之間的合作，加速執行各項防疫作為，並擴大防疫作為與國際合作。

(中時 )