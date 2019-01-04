日本新年號 將於4月1日公布

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中時電子報

日本首相安倍晉三4日下午在前往三重縣伊勢神宮參拜後，舉行新年記者會時正式宣布，5月1日新天皇將即位，新年號於4月1日在內閣會議做出決定後公布。

根據日本共同社報導，前往伊勢神宮參拜祈求皇室繁榮後，安倍在記者會上表示5月1日皇太子將即位為新天皇，將更改年號。有關新年號的決定與公布，以前是更改年號時才決定、公布，但這次基於盡量減少對民生造成影響的觀點，考慮提前於4月1日公布。

日本經濟新聞報導，有關新年號的公布，執政黨自民黨的保守派人士，要求新年號應由新天皇於5月1日公布，但日本政府考慮到新年號公布時機，可能對民生造成影響，因為隨著年號改變，許多資訊系統若要做修改，至少需有一個月的準備期間。

日本政府考慮，4月1日內閣會議決定新年號後，由現在的日皇明仁4月1日當天，在記載新年號的政令上署名後，迅速公布，皇太子即位為新天皇的5月1日正式施行，5月1日凌晨0時開始使用新年號。

自明治時期以來，天皇未逝世就更改年號還是首次。關於新年號的英文首字母，為了避免混亂，預計不會與明治（M）、大正（T）、昭和（S）和平成（H）重覆。根據日經新聞日前報導，新年號將由2個漢字組成，採用通俗易懂的漢字。

根據日本《年號法》，年號共設有6個要領，分別是：具有符合國民理想的積極含義、兩個漢字、易書寫、易讀、未被用作年號或謚號、未被俗用。

(中時電子報)

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