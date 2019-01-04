游盈隆猛批政見寫不到100字 卓榮泰駁「作文比賽不切實際」

2019年01月04日 16:23 中時 郭建伸

民進黨主席補選將於6日舉行，今舉辦第二次電視辯論。候選人、台灣民意基金會董事長游盈隆在交叉詰問時評卓這次參選相當草率，參選政見更寫不到100字，質疑卓榮泰是「被一群人拱出來，顯然沒想過為何出來選黨主席」，對比他的300字政見是有備而來。卓榮泰則回應，當然可以來作文比賽，但靠作文比賽無法把民進黨從谷底拉起。

第一次交叉詰問時，游盈隆先稱讚卓榮泰是「nice guy」，經常說他會解決問題，但卓擔任行政院秘書長，若很會解決問題，怎麼會讓執政團隊在去年選舉遭遇重大挫敗？「難道都沒有責任可負嗎？」質疑卓不斷喊團結，是要淡化自己的敗選責任。

他在行政院工作這麼久時間，當然有很重的責任，所以在去年敗選後第二天，就向行政院長賴清德提出辭呈；若他每天在行政院都不是解決問題，把事情擺著，這就不是政府該有的態度，而他訴說團結，是因為民進黨在選舉後力量萎縮，若內部繼續分裂，敵人會更強大。

卓榮泰說，他在哪裡跌倒，他就會把石頭搬開、把洞填好，為了是讓後來的人走得更順暢。

第二次交叉詰問時，游盈隆批評卓提出的3句口號、5個政見，但他有備而來寫了滿滿300字，對比之下卓只寫不到100字；他可以理解卓是在12月13日晚上被一群人拱出來，時間上相當倉促，在此之前，顯然卓榮泰也沒想過為何參選黨主席，因此也提不出有力政見。

卓榮泰說，他當然有準備，第一次辯論時他就把對黨的5項改造向游盈隆就教，你可以越寫越多，來一場作文比賽，但民進黨不是靠作文比賽，而是靠實務經驗把民進黨從谷底拉起；若要作文可以找更多文學家，但那是不切實際的。

此外，游盈隆也質疑卓榮泰在台大校長案跟促轉會去蔣化兩案態度，要求卓說明。卓榮泰回應，他從沒說過去蔣化不對，而是內部討論的政策為何在特定時間點公布、備受外界挑戰，反駁是游盈隆觀察錯誤。游盈隆則在一旁笑到噴麥。

(中時 )