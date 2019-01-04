難忘5萬人合唱〈何日君再來〉 ASKA 6月台灣開唱

黃子佼藉機送上自己的專輯，並向ASKA請教保養方式。

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時報周刊
楊宗緯送麥克風蛋糕給ASKA，預祝他在台演唱順利。

日本樂團恰克與飛鳥（CHAGE and ASKA）成員ASKA出道40年，從未參加「紅白歌合戰」，今年破天荒來台為「超級巨星紅白藝能大賞」獻唱，ASKA表示：「我規定自己不在12月31日工作，所以從沒上過『紅白』，我在日本也不太上電視，這次演出對我來說很新鮮。」

CHAGE and ASKA曾在1995年於台北市立體育場開唱，ASKA至今仍忘不了55000名粉絲一起合唱的場景，甚至連當年演唱過的中文歌〈何日君再來〉歌詞，他也清楚記得；記者會上，主持人黃子佼臨時點歌，ASKA也大方哼唱一段〈何日君再來〉。

視ASKA為偶像的楊宗緯在記者會上驚喜現身，並且送上金色麥克風蛋糕，祝福ASKA演出順利，楊宗緯透露，他的英文名字也叫ASKA，就是因為學生時期非常喜歡CHAGE and ASKA的歌。難得有機會和偶像見面，楊宗緯把握機會在ASKA面前高歌〈Say Yes〉，可惜因為太過緊張，頻頻忘詞。

ASKA此行除了錄製紅白，也公布明年6月9日來台開唱，門票將於3月9日開賣。ASKA表示，他將這次巡演的主題定為「40年的一切」，所以除了演唱單飛後的歌，也會有CHAGE and ASKA時期的經典名曲，絕對會端出令歌迷滿意的歌單。

(時報周刊)

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