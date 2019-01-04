吳汶芳回首2018淚崩 自覺「難向娛樂性靠攏」

2019年01月04日 16:18 中時 尤嬿妮

吳汶芳（右）、王笠人3日在小河岸開唱。（福茂唱片提供）

吳汶芳、王笠人3日在小河岸攜手開唱，王笠人演奏keyboard自彈自唱開場，並帶來她的愛情三部曲〈如果我們再相遇〉〈我依然是我〉和〈那你呢〉，來自南京的她還苦練台語，獻唱茄子蛋樂團的〈浪子回頭〉；師姐吳汶芳隨後登場，與粉絲大談心事，回首2018年，她挑戰一個人背著吉他進行Live巡演，覺得自我突破之際，在年末時分，滑著手機看著時下的流行娛樂，忽然很氣餒，覺得自己很難往太娛樂性質的部分靠攏，講到紅了眼眶，台下的鐵粉跟著落淚，氣氛感人。

吳汶芳昨和王笠人合唱〈你是答案〉和〈心之所向〉，吳回首2018年，坦承為了挑戰一個人加一把吉他的全場Live演出壓力很大，只能咬牙刻苦狂練吉他，焦慮到了極點，可是演出時，粉絲們給了最棒的反應，她才克服了這個難關，她將當時心情創作成新歌〈沒有終點的流浪〉，昨首次公開演唱。

吳汶芳和王笠人私下感情好，起初兩人只是在公司巧遇的點頭之交，直到某次兩人都在公司，工作人員沒時間帶剛從南京抵台的王笠人吃飯，就說：「師姐要不要帶師妹去吃個飯啊？」怕生的吳汶芳硬著頭皮帶王笠人去吃滷肉飯，剛開始飯桌彌漫著尷尬，擅於「自來熟」的王笠人主動出擊打開話匣子，兩人因吃滷肉飯慢慢熟識，有一天同在公司錄音室，王笠人講起從小在外的留學經歷，提到12歲時，在英國坐公車睡著，一路被載回總站，小小年紀縮在椅子上，司機沒發現就關上門離開，叫天天不應叫地地不靈，後來她將留學體驗寫成歌，唱給吳汶芳聽，吳汶芳一聽就落淚，說：「我以為我是女漢子了，但她更tough！」自此對王笠人打開心防。

(中時 )