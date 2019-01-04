王心凌明登紅白 預告飆「17首歌」當演唱會在辦

王心凌新歌〈到處不存在的我〉挑戰了一小段台語歌。(環球提供)

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王心凌明天將出席紅白開唱。(環球提供)

王心凌去年底推出第12張專輯《CYNDILOVES2SING愛。心凌》，專輯在數位、電台、實體等海內外各大榜單都有非常好的成績，她將在5日到台北小巨蛋參加「2019超級巨星紅白藝能大賞」，這也是她繼2010年後再度參與此盛事，表演將由新歌加上歷年膾炙人口的經典歌曲，一共17首串成，且王心凌從選歌、編曲方向到編舞都親自參與，以演唱會規格來做準備，相當重視與期待。

其中新歌〈到處不存在的我〉更挑戰了一小段台語歌，她這次在新專輯剛開始製作時，就自己提出想唱一首有台語記憶的抒情歌，在整首國語的歌詞中，只在副歌插入一句令人印象深刻的台語歌詞「笑微微 心越唏微」、「微微笑 有人底笑」，滿足她的心願。MV導演胡瑞財特地為這首歌，構思一個以「影」為主題的概念，用「影子」與「草原」兩種視覺主題設計，層疊出旋律中濃厚的孤寂感，及對愛情的冀望，自我療傷的無奈呢喃。

王心凌去年接下日本美妝品牌「Mediplus美樂思」年度代言人，據悉代言費七位數，她不忘跟大家分享睡前要做的兩件有益身心的事，就是「聽心凌的新歌做保養」，她表示，「這段時間真的很忙碌沒什麼時間做保養，只要用這一瓶依然可以輕鬆維持完美的肌膚狀態！」而她這次拍攝廣告換了四個造型，因為很久沒拍戲，趁著這次拍攝廣告過足戲癮。

(中時 )

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