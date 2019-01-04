成語蕎大銀幕處女作《玩命貼圖》1月11日上映

2019年01月04日 16:21 旺報 廖慧娟

驚悚片《玩命貼圖》中，成語蕎扮演連環殺人事件的首位受害女學生。（星泰娛樂提供）

伊林娛樂女星成語蕎首次跨足大銀幕，就在驚悚片《玩命貼圖》體驗各種「第一次」。今天（1月4日）下午受訪時，她表示片中扮演中學校園青英學生，表面上是天之嬌女，琴藝高超，愛慕者無數，但實際上是行為脫序的壞女孩，演起來很過癮。

順應角色設定與劇情要求，成語蕎做了很多以前不曾嘗試的舉動，例如和一群人霸凌女同學，把人打到住院；色誘飾演老師的男星周孝安，卻被掐脖子險死；還第一次在拍戲時「拿紅包，領便當」，成為開啟校園連串死亡意外的人。

成語蕎表示，拍戲最棒的一件事，就是可以盡情進入角色，深入挖掘內人潛藏的陰暗面。

舉例來說，成語蕎小時候和家人移民澳洲時，就曾因英文還不流利，被同班的女生以言語霸凌、排擠，但在《玩命貼圖》中，卻是動手霸凌同學的人，對她來說有些困難，靠著一起合作的女演員幫忙，拍完這場霸凌戲。

由於新銳導演鐘維恆要求真實性，成語蕎等人只好狠心「真來」，對那位被霸凌女生扯衣服、又打又踹，拍完後，成語蕎直說抱歉。

將於1月11日全台上映的《玩命貼圖》，劇情描述任容萱飾演的開朗新老師「沈靈」自踏入校園後，就遇見了一連串的死亡意外…看似品學兼優，才貌兼具的優秀學生，卻有著令人髮指的邪惡性格，成為連續殺人事件的導火線，而受害師生們唯一的共同點，皆是在收到通訊軟體的特定貼圖後，竟離奇的照著貼圖的形式死亡……在「沈靈」鍥而不捨地追查，發現命案都與1年前的意外事件有關，背後隱藏殘酷的真相，一個令人無法承受的沉重代價……

飾演「楊若辰」的成語蕎是片中第一個犧牲品，不過是踩到高爾夫球摔倒，卻在一連串巧合的意外中，成為死狀悽慘的受害人；她回憶說，這場戲要加上各種後製特效，為了摔在對的地方，又要摔出導演要的美感，她可是慘摔百次以上，雙腿處處瘀青。

(旺報 )