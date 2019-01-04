文慧如自剖內心戲：哭可以淡化傷痕

2019年01月04日 16:23 中時 尤嬿妮

文慧如日前拍新歌〈只有眼淚〉MV。（華研提供）

新人文慧如日前拍新歌〈只有眼淚〉MV，該曲是文慧如寫來「感謝眼淚」的歌，她說：「這首歌在講述人們一定都會有難過的事情，這些事情就像一個個傷痕一樣留在身上，而對我來說，哭是一個很療癒的過程，好像哭完之後身上的傷痕就可以淡化甚至不見，希望透過這首歌讓大家知道眼淚是個很好的東西。大家想哭就要盡情地哭出來，不要忍耐唷！」

MV中所有相戀的甜蜜畫面皆透過定格來呈現，代表美好的過往已化作片刻的回憶，停留在過去，文慧如與男主角夏騰宏為了演出定格畫面吃盡苦頭，因兩人都要保持眼睛張開著、不能眨眼的狀態，文慧如崩潰說：「這是我演過最多哭戲的一天，因為每一幕為了不眨眼，最後都會忍不住直接噴淚！」此外，為了表達兩人在戀愛中所受過的創傷，還在MV中嘗試在臉上化特效傷疤妝，這是文慧如第一次嘗試這樣的特殊妝容，問及臉上塗了傷疤膠，感覺如何？文慧如興奮說：「感覺像是敷溫溫的面膜，會讓臉緊緊的！我覺得這化好應該會滿恐怖的，等等想去嚇人！也希望之後萬聖節有機會可以化一套更完整的嚇人妝！」

MV中也有許多和男主角夏騰宏的親密戲碼，浪漫跳舞、甜蜜相依、親額頭、躺床樣樣來，平常很少接觸男生的文慧如，在拍攝過程中不停露出少女尷尬又害羞的表情，讓在場工作人員都在旁邊憋笑說：「平常個性豪放的文慧如也有這一天！」文慧如因太害羞，無法盯著夏騰宏超過三秒，期間一直忍不住嬌羞地低下頭、急忙把眼神移開，文慧如說：「這是我人生第一次拍感情戲，真的很緊張！手根本不知道要放哪裡，平常太少要這樣近距離地看著男生的眼睛，而且還要定格，我就忍不住很害羞又很尷尬！」

(中時 )