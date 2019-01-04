金門兩件海漂死豬 綠委竟指習近平用「豬魚雷」攻擊

金門海邊漂流死豬。（岸巡提供）

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中時電子報
農委會表示，去年12月31日漂至金門田埔海岸的死豬檢體非洲豬瘟檢驗結果為陽性。（金門岸巡隊提供）

金門田浦海灘去年底發現1頭從大陸漂來的死豬，被驗出「非洲豬瘟」病毒，烏坵的小坵島今天上午又發現海漂死豬。民進黨立委段宜康在臉書表示「一件可以當成意外；二件就是攻擊。」甚至點名習近平用「豬魚雷」回應台灣？段宜康反被網友批「段曲棍腦袋比較像是中了魚雷」。

去年12月31日金門田浦灘岸發現1頭病死豬，金門縣防疫所次日採樣送驗後焚燒處理，並先訪視半徑3公里範圍內、位於碧山的1戶養豬場飼養190頭豬隻中，僅2日有1隻因腦膜炎死亡，並非異常死亡，確定與疫情無關。另烏坵的小坵島今天上午又發現海漂死豬，海巡除已拉起警戒線封鎖，金門縣防疫所也將立即派員前往了解。

縣府4日上午對確診病例周界半徑5公里內9戶養豬場豬隻抽血檢驗，另要求現有28戶餵食廚餘的養豬場改餵飼料。另烏坵的小坵島今天上午又發現海漂死豬，海巡除已拉起警戒線封鎖，金門縣防疫所也將立即派員前往了解。

民進黨立委段宜康在臉書表示「一件可以當成意外；二件就是攻擊。」並說，蔡總統回應習近平的談話後；習近平用「豬魚雷」回應台灣？

網友留言「如果有意在台灣引發豬瘟多的是更有效率的方法，段曲棍的X腦袋比較像是中了魚雷。」、「可以送去給高雄。反正高雄已經被統一了沒差」、「台灣果然是重要的太平洋防線，不然就會漂到美國去了」、「曲棍球不吞在那邊靠北三小?」、「被害妄想 是精神分裂症的重要症狀,段先生我建議您, 雖然公務繁忙, 還是該抽個空檔去看一下醫生.」、「完全沒有地理概念的綠腦，連自己中華民國的地圖都不清楚」。、

(中時電子報)

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