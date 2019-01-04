非洲豬瘟恐慌　埔小發現中國大陸火腿腸

2019年01月04日 16:43 中時 廖肇祥

發現中國大陸火腿腸零嘴的埔小鄉土語言教室是多個年級班級共同使用。（廖肇祥攝）

埔里國小學童在鄉土語言教室書桌下發現一支來自中國大陸的火腿腸零嘴。（廖肇祥翻攝）

發現中國大陸火腿腸零嘴的埔小鄉土語言教室外觀。（廖肇祥翻攝）

南投縣埔里國小今日上午有學童在教室內發現1根中國製的火腿腸零嘴，小朋友警覺馬上報告老師，校方立即以密封袋保存，送至農委會動植物防疫檢驗局台中分局集中銷毀，南投家畜疾病防治呼籲民眾要配合政府防疫措施，以免受到重罰。

學童發現的火腿腸零嘴來自中國江西，製造日期是2018年6月，幸好學童沒有拆封，學務處人員先以密封袋保存後，詢問南投縣家畜疾病防治所該如何處理，最後決定送交農委會動植物防疫檢驗局台中分局集中銷毀。

校方表示，發現火腿腸零嘴的是鄉土語言教室，上午8時許1年級準備上課時，學童在桌椅下方發現有1根紅色的長條包裝物，外觀是簡體字，馬上報告老師，老師一看是中國江西的火腿腸零嘴。校方指出，鄉土語言教室是專科教室，多個年級、班級共同使用，為何會出現中國火腿腸還要進一步瞭解，幸好發現的學童機警，有想到媽媽有教不能撿食來路不明的食物，而近日新聞密集播報非洲豬瘟相關訊息，因此馬上通報老師處理。

南投家畜疾病防治所表示，民眾出國除了不得攜帶肉製品回國，以免受罰外，若發現來路不明的肉品，應通報防治所或農委會防檢局，防檢局專線0800-039131，防檢局將集中銷毀，千萬不要私自丟到廚餘桶內，以免疫情擴散。

(中時 )