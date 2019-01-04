星宇航空招首梯空服員　須有3年經驗

2019年01月04日 16:42 中時 陳祐誠

星宇航空今（4）日公布首梯客艙組員招募計畫，鎖定有3年以上空服經驗，或2年以上服務業相關經驗者加入，男女不拘，具大專以上學歷並擁有合格之英文檢定證明，歡迎有志者加入。至於薪資待遇，星宇表示航線還在規劃中，尚無法透露。

星宇航空表示，本次客艙組員招募計畫，報名時間為即日起至1月21日止，報名可上星宇航空網站（www.starlux-airlines.com）申請，公司預計於3月中旬進行面試，目標錄取120名，錄取人員將配合機隊交機時程，自今年7月起分批報到。

星宇航空說，希望延攬曾在國際航空公司、具有3年以上空服經驗的客艙組員，或2年以上服務業相關經驗者，為旅客帶來不同凡響的服務精神與方式。應試者除要有大專以上學歷，且擁有合格的英文檢定證明，TOEIC 600分以上、BULATS 45分以上、TOEFL iBT 64分以上、TOEFL ITP 480分以上、IELTS 4.5分以上擇一。

錄取者報到後，將於星宇航空內湖總部進行地面訓練及機上實習，課程涵蓋飛航安全及服務。飛航安全教導學員如何冷靜處理航機異常緊急狀況以及急救護理方法。服務課程則有機內餐點服務流程、調酒、熱餐、服務理念及禮儀課程等。

星宇航空指出，期盼透過嚴實的培訓計畫，打造專業知識、技巧與態度俱全的空服團隊，帶給旅客安心舒適的旅程。

星宇航空目標2020年初開航，距離正式進入開航倒數1年，10架A321neo規劃於今年底開始陸續引進，開航初期以該機型飛航東南亞、東北亞航線。

(中時 )